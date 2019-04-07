#НОВОСТЬ

НЕОБЫЧНЫЙ СУББОТНИК В «МУЗЕОНЕ»
#НОВОСТЬ

УХОЖЕННЫЙ ГОРОД: СУББОТНИКИ ПРОЙДУТ В 10 СКВЕРАХ САО
#НОВОСТЬ

АРБАТСКО-ПОКРОВСКУЮ ЛИНИЮ ПРОДЛЯТ В ГОЛЬЯНОВО
#НОВОСТЬ

ОЧИСТКА, ПОКРАСКА, РЕМОНТ: 50 ВИДОВ РАБОТ ПРОВЕДУТ В ХОДЕ ВЕСЕННЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
#СМОТРИ/СЛУШАЙ

«ДОМАШНИЙ» РАССКАЖЕТ О ЛЮБВИ
#НОВОСТЬ

В ХАМОВНИКАХ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК БОЛЕ 3 ТЫСЯЧ ЦВЕТНИКОВ
#ЭКСКЛЮЗИВ

НАУКОМЕТРИЯ – ЭТО ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАУКИ ИЛИ ЗАЩИТА ОТ НЕЕ?
#НОВОСТЬ

В МУЗЕИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ НЕ НУЖНО ПОКУПАТЬ БИЛЕТ
#МОСКВА

В ДОМЕ МУЗЫКИ ОТКРЫТ НОВЫЙ ЗАЛ С УНИКАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ
#ЭКСКЛЮЗИВ

РЕШАЯ ВОПРОСЫ ТЕАТРА, ЗАБЫЛИ ПРО ЗРИТЕЛЯ
#СМОТРИ/СЛУШАЙ

ИЛЬЯ АВЕРБУХ – «15 ЛЕТ УСПЕХА»
#ЭКСКЛЮЗИВ

МОЙ ДРУГ РОБОТ АЛАНТИМ
#НОВОСТЬ

43 БЕРЕЗЫ ВЫСАДЯТ В ТАГАНСКОМ РАЙОНЕ ВЕСНОЙ
#ЭКСКЛЮЗИВ

ОПЕРАЦИЯ ПОД КОДОВЫМ НАЗВАНИЕМ «АРХИВ»
#ОБЩЕСТВО

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ХОРДА В ПЕЧАТНИКАХ
НОВЫЙ ВЗГЛЯД

ИНДИАНА ДЖОНС РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
#ЭКСКЛЮЗИВ

«НЕСГОРАЕМЫЙ СВЕТОЧ СИЯЕТ»
#ЭКСКЛЮЗИВ

33 ГОДА СПУСТЯ…
#ОБРАЗОВАНИЕ

С ВРЕДОНОСНЫМИ САЙТАМИ БУДУТ БОРОТЬСЯ СТУДЕНТЫ-КИБЕРДРУЖИННИКИ
#СМОТРИ/СЛУШАЙ

ПУТЬ ДОСТИЖЕНИЙ
#НОВОСТЬ

5 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ СУПА
#НОВОСТЬ

УЧАСТОК ТАГАНСКО-КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ ЛИНИИ МЕТРО ЗАКРОЮТ НА НЕДЕЛЮ
#НОВОСТЬ

«ЛУБЯНКУ», «КРАСНЫЕ ВОРОТА» И «КРОПОТКИНСКУЮ» ЖДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ
#СМОТРИ/СЛУШАЙ

ПРАЗДНИК ФЛАМЕНКО: ОТ ТРАДИЦИЙ К АВАНГАРДУ

#ЭКСКЛЮЗИВ

НАУКОМЕТРИЯ – ЭТО ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАУКИ ИЛИ ЗАЩИТА ОТ НЕЕ?

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов провел в пятницу круглый стол о состоянии системы публикаций результатов научных исследований и разработок российских ученых,

РЕШАЯ ВОПРОСЫ ТЕАТРА, ЗАБЫЛИ ПРО ЗРИТЕЛЯ

Непонятное единодушие Думы и предложение председателя, подкупающее своей простотой. Вопросы переносятся из правительства в Думу. А тут демократия – процедура, нормы и правила. Вопрос на засыпку: почему

МОЙ ДРУГ РОБОТ АЛАНТИМ

ОПЕРАЦИЯ ПОД КОДОВЫМ НАЗВАНИЕМ «АРХИВ»

ИНДИАНА ДЖОНС РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

«НЕСГОРАЕМЫЙ СВЕТОЧ СИЯЕТ»

ОБО ВСЕМ

С ВРЕДОНОСНЫМИ САЙТАМИ БУДУТ БОРОТЬСЯ СТУДЕНТЫ-КИБЕРДРУЖИННИКИ

Интернет считается одновременно и большим достижением человечества, и большим злом. Достижением, потому что является неиссякаемым источником информации, помогает получать необходимые знания и решать сложные задачи.

100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ

ЛУЧШЕГО СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА ВЫБРАЛИ В МОСКВЕ

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

В СТРАНЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

#СМОТРИ/СЛУШАЙ

«ДОМАШНИЙ» РАССКАЖЕТ О ЛЮБВИ

16 апреля в 19.00 на телеканале Домашний – премьера 4-серийной мелодрамы «Психология любви», главные роли в которой исполнили Светлана Антонова, Любовь Баханкова и Кирилл Гребенщиков. Режиссером

ИЛЬЯ АВЕРБУХ – «15 ЛЕТ УСПЕХА»

Грандиозное шоу состоится 6 и 7 апреля в МСА «Лужники». В гала-шоу «15 лет успеха» примут знаменитые фигуристы, звезды мировой величины, победители мировых чемпионатов и олимпийские

ПУТЬ ДОСТИЖЕНИЙ

ПРАЗДНИК ФЛАМЕНКО: ОТ ТРАДИЦИЙ К АВАНГАРДУ

В КАДРЕ ТО, ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА… КАДРОМ

«GEOЛОКАЦИЯ» В МОСКВЕ

#МОСКВА

НЕОБЫЧНЫЙ СУББОТНИК В «МУЗЕОНЕ»

УХОЖЕННЫЙ ГОРОД: СУББОТНИКИ ПРОЙДУТ В 10 СКВЕРАХ САО

АРБАТСКО-ПОКРОВСКУЮ ЛИНИЮ ПРОДЛЯТ В ГОЛЬЯНОВО

ОЧИСТКА, ПОКРАСКА, РЕМОНТ: 50 ВИДОВ РАБОТ ПРОВЕДУТ В ХОДЕ ВЕСЕННЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

В ХАМОВНИКАХ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК БОЛЕ 3 ТЫСЯЧ ЦВЕТНИКОВ

В МУЗЕИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ НЕ НУЖНО ПОКУПАТЬ БИЛЕТ

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