Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов провел в пятницу круглый стол о состоянии системы публикаций результатов научных исследований и разработок российских ученых,
#ЭКСКЛЮЗИВ
Непонятное единодушие Думы и предложение председателя, подкупающее своей простотой. Вопросы переносятся из правительства в Думу. А тут демократия – процедура, нормы и правила. Вопрос на засыпку: почему
ОБО ВСЕМ
Интернет считается одновременно и большим достижением человечества, и большим злом. Достижением, потому что является неиссякаемым источником информации, помогает получать необходимые знания и решать сложные задачи.
#СМОТРИ/СЛУШАЙ
16 апреля в 19.00 на телеканале Домашний – премьера 4-серийной мелодрамы «Психология любви», главные роли в которой исполнили Светлана Антонова, Любовь Баханкова и Кирилл Гребенщиков. Режиссером
Грандиозное шоу состоится 6 и 7 апреля в МСА «Лужники». В гала-шоу «15 лет успеха» примут знаменитые фигуристы, звезды мировой величины, победители мировых чемпионатов и олимпийские