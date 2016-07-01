ПАВЕЛ АСТАХОВ УХОДИТ

Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в Кремле. В самое ближайшее время детский омбудсмен уйдет в отпуск и на работу больше не вернется.

«Астахов написал заявление на отпуск с последующим увольнением. В ближайшие дни он уйдет отдыхать и уже не вернется на прежнюю работу», — рассказал собеседник РБК.

Ранее сообщалось, что к увольнению правозащитника привела совокупность причин — вопросы возникли у антикоррупционного управления Кремля, заявление о «сморщенных женщинах», а также беседа с детьми, пострадавшими в Карелии.

На сайте Change.org была размещена петиция с требованием отправить правозащитника в отставку. За сутки она набрала 60 тысяч подписей. В среду на официальной страничке Астахова в Инстаграм появилась фотография мужчины, похожего на омбудсмена, из клиники «Медицина» с подписью: «От инфаркта, как показывает жизнь, никто не застрахован». Позже она была удалена.

Сам Павел Астахов и представители его аппарата информацию о возможной отставке не подтвердили. «Такой информации нет. Работа продолжается в штатном режиме, у Павла Алексеевича в том числе», — приводит РИА Новости слова представителя аппарата уполномоченного Рената Абдеева.