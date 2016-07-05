СНОС САМОСТРОЯ: ЧЕРНЫЙ СПИСОК БЕЛОКАМЕННОЙ

В Москве продолжается работа по демонтажу самовольно построенных сооружений. Какие объекты попадают в «черный список» под снос? Как выясняется, многие из них не просто опасны, но и работают по теневым схемам.

В феврале 2016 года в столице было демонтировано более сотни опасных самовольных сооружений, подпавших под действие постановления №829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы», которое регламентирует порядок демонтажа и утверждает перечень опасных сооружений, подлежащих сносу.

Снос начался ночью 9 февраля 2016 года. Акцию моментально назвали «ночью длинных ковшей», а столичным властям предприниматели предъявили иски о незаконности действий, так как объекты находились в городе давно и обладали необходимыми разрешениями. Однако, как выяснилось в судах, схемы, по которым были получены эти разрешения оказались не просто запутанными – закон ушлые предприниматели обошли по кривым дорожкам. Впоследствии правомерность действий Правительства Москвы по демонтажу объектов самостроя подтвердили судебные инстанции разных уровней, включая Верховный Суд Российской Федерации.

28 июня 2016 года столичные власти утвердили новый план демонтажа, по которому под снос пойдут еще 107 построек (в основном это магазины) общей площадью 31 тыс. кв. метров. Все здания, подлежащие сносу, находятся в зонах с особыми условиями использования территорий: на участках общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей московского метрополитена и важнейших городских коммуникаций.

Как заявил начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров, демонтаж начнется не ранее чем через 2 месяца после публикации списков. Их можно увидеть на официальном портале mos.ru. Сроки демонтажа устанавливаются исходя из площади и высотности конструкций, необходимости разработки документации для демонтажа. Владельцам построек дадут возможность снести объекты самостоятельно и в те сроки, которые будут указаны в уведомлении. Более того, кто добросовестно исполнит требование, сможет получить от города компенсацию за снос. Ну а если хозяева будут противиться закону, город уничтожит постройку принудительно.

Давайте посмотрим на некоторые из объектов, подлежащих сносу, поближе. Стоит сносить? И спросим москвичей.

В черный список, например, попал павильон кафе «Шоколадница» около станции метро «Кропоткинская», на площади Пречистенских ворот. Наземный вестибюль станции — архитектурный памятник прошлого века, создал архитектор С. М. Кравец в стиле Триумфальной арки Победы.

Проект станции удостоен Гран-при на международных выставках в Париже (1937год) и Брюсселе ( 1958 год). Легкая изящная арка, соединяющая вход и выход из метро, давно стала одним из символов столицы. Прекрасный вид на Храм Христа Спасителя, перспектива уютного бульвара, старинные особнячки вокруг… Это место любимо как москвичами, так и многочисленными туристами. Кто не назначал свидания под ажурной аркой? Приехав на место, я надеялась освежить воспоминания юности, но не получилось. Выходишь из метро, и с ног буквально сбивает, простите за подробность, вонь от общественных туалетов, стоящих практически вплотную к вестибюлям метро. Темные подтеки и многочисленные группы неопрятных граждан свидетельствуют о том, что туалет тут не только стационарный… Грязными кабинками закрыт и прекрасный вид на Гоголевский бульвар. Владельцы кафе «Шоколадница», украсив здание колоннами и портиками, хотели создать иллюзию старой Москвы, но новодел явно не украшает место.

«Раньше тут были симпатичные скамейки и вазоны с цветами — вспоминает милая пожилая москвичка, идущая из храма. — Да, испортилась наша «Кропоткинская», вечно тут вонь, а магазины, что за вестибюлями, никому не нужны: местные туда не ходят, а грязь от уличной еды постоянная, нет у нас культуры, нет! Вот кафе вроде дело и нужное, но перенести бы его, чтоб вид не портило, ведь соседство таких объектов с классической архитектурой просто невозможно терпеть!».

С женщиной, как и с позицией столичных властей, наметивших расчистку красивой площади, трудно не согласиться.

Не только центр столицы должен быть красивым. Закон о сносе торговых павильонов коснулся и окраин. Намечен к сносу павильон около станции метро «Фили» (Багратионовский проезд, д. 2А).

По указанному адресу размещается ООО «ВЕНТА-А.М.» общей площадью 108 кв.м. Симпатичный павильончик — цветы, продукты, точки состовой связи. Выскочил из метро — можно быстро купить водички, кинуть деньги на телефон, прихватить кое-что к ужину. Городское руководство утверждает, что павильон не нужен — рядом огромный торговый центр, но за бутылкой воды не всякий пойдет в этот торговый монстр, даже 500 метров. Так что мини-магазинчик у метро нужен. Но, наверное, не так близко, тем более если он стоит на важных инженерных коммуникациях и загораживает сквер.

А вот на другом выходе со станции «Фили» идет реконструкция одноименной станции железной дороги, прокладываются новые пути. Горожане терпят временные неудобства, зная, что скоро тут будет все чисто и удобно. Благостную картину сильно портит раскинувшийся вдоль путей рынок «а-ля 90-е»: откровенная антисанитария, товар на прилавках навалом, над коробками со сладостями роятся мухи и осы, тут же забегаловки с малоаппетитными блюдами, огромное количество суетящихся смуглых людей… Сомневаюсь, что тут все законно и проверено.

Пока мы ждали электричку, люди делились впечатлениями: надо этот шалман расчистить! Построить небольшой торговый центр, чтобы человек перед дорогой мог купить все необходимое, туалет обязательно открыть, убрать пункты моментальных займов, всяческие нелегальные скупки золота и мобильников.

«Я как-то по дороге на дачу хотела в парикмахерскую зайти, но не рискнула, уж очень тут грязно, — рассказала дачница Татьяна. — А то, что ТЦ «Филион» рядом — так тяжело дачнику с рюкзаком или старичкам до этого центра идти! Пусть правительство наше не просто палатки нелегальные убирает, а с умом. Надо посмотреть, где нужны газеты, а где хлеб и конфеты, цветы и мороженое».

Кстати, о мороженом — собеседница, узнав, что я из газеты, начинает жаловаться : вот у метро «Молодежная» палатку с мороженым убрали. А я еще девочкой туда бегала за эскимо! Почему убрали? Рынок местный боится конкуренции? Кстати, рынок тоже стоит над путями метро, это законно? Раньше там скверик был, стенды с газетами, стоянка машин, а теперь и шаурма какая-то, и кафе… Вы разберитесь там!».

Как абсолютно точно сказал глава администрации президента Сергей Иванов: «Эти гадюшники не имеют никакого отношения к так называемому малому бизнесу. Как правило, речь идет о рассадниках криминала и антисанитарии, самострой уродует облик улиц, мешает проходу, становится криминогенным очагом, притягивая мигрантов и асоциальные элементы».

И москвичи всегда поддержат очистку родного города от этих грязных пятен! В этом я убедилась лично.

Елена Минашкина.

Фото автора.