ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ЕСЕНИНА ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «МП»

16 августа в Пресс-клубе «Московской правды» состоится встреча с директором Московского государственного музея С. А. Есенина Светланой Николаевной Шетраковой.

Вы можете принять участие в разговоре, оставив свои вопросы Светлане Шетраковой в комментариях к этой странице.