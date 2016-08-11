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ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ЕСЕНИНА ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «МП»

by наша редакция -

shetra216 августа в Пресс-клубе «Московской правды» состоится встреча с директором Московского государственного музея С. А. Есенина Светланой Николаевной Шетраковой.

Вы можете принять участие в разговоре, оставив свои вопросы Светлане Шетраковой в комментариях к этой странице.

5 thoughts on “ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ЕСЕНИНА ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «МП»

  1. Светлана Николаевна!Удачи и успехов Вам в Вашем замечательном деле.Спасибо Вам, за то,что Вы и Музей С.А.Есенина сохраняете память о великом русском поэте.Желаю процветания Музею.с уважением,Н.Кабирова.

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  2. Светлана Николаевна, расскажите о каком-нибудь малоизвестном факте из жизни поэта. Раскройте нам одну из тайн поэта.

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  3. Как вы думаете, если бы Сергей Есенин жил в наше время, он был бы стольже популярен?

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  4. Был ли Есенин ловеласом? Расскажите о его взаимоотношениях с женщинами.

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  5. Скажите, а почему музей открыт именно в вашем здании? Планируете ли вы расширяться?

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