16 августа в Пресс-клубе «Московской правды» состоится встреча с директором Московского государственного музея С. А. Есенина Светланой Николаевной Шетраковой.
Вы можете принять участие в разговоре, оставив свои вопросы Светлане Шетраковой в комментариях к этой странице.
5 thoughts on “ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ЕСЕНИНА ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «МП»”
Светлана Николаевна!Удачи и успехов Вам в Вашем замечательном деле.Спасибо Вам, за то,что Вы и Музей С.А.Есенина сохраняете память о великом русском поэте.Желаю процветания Музею.с уважением,Н.Кабирова.
Светлана Николаевна, расскажите о каком-нибудь малоизвестном факте из жизни поэта. Раскройте нам одну из тайн поэта.
Как вы думаете, если бы Сергей Есенин жил в наше время, он был бы стольже популярен?
Был ли Есенин ловеласом? Расскажите о его взаимоотношениях с женщинами.
Скажите, а почему музей открыт именно в вашем здании? Планируете ли вы расширяться?