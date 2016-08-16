ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНОГО БАЙКА

В городском велопрокате скоро появятся электровелосипеды. Расценки на их прокат будут такими же, как и для обычных велосипедов.

Как рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов, до конца августа 150 электрических велобайков в качестве эксперимента появятся на станциях проката рядом с «Москва-Сити», в Хамовниках и Дорогомилове.

Напомним, сегодня аренда велосипеда стоит 150 рублей в день или 600 рублей в месяц (при этом время проката одного байка составляет не более 30 минут за раз, после этого времени за пользование велосипедом нужно доплачивать). В городе сегодня оборудованы 300 автоматических велостанций. Власти столицы обещают увеличить их количество еще на 30, а количество велосипедов, предлагаемых в прокат довести до 3300.

Прокат велосипедов в Москве пользуется популярностью. По словам М. Ликсутова, количество зарегистрированных пользователей системы городского велопроката составляет более 400 тысяч человек. Каждый день на арендованных байках совершается около 12 тысяч поездок, а один городской велосипед берут напрокат в среднем пять человек в сутки. Новинка велопроката, по мнению экспертов, будет иметь еще больший успех.