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СИНХРОНИСТКИ ИЩЕНКО И РОМАШИНА — ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНКИ

by Dewolf -

Двенадцатая золотая медаль России в Олимпиаде – от синхронисток Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной, подтвердивших свою высокую квалификацию в соревновании дуэтов. Их программа «Русалочки», впечатлившая и судей, и зрителей еще в квалификационном отборе, принесла девушкам заслуженную победу.

На втором месте — китаянки Сюэчэнь и Сунь Вэньянь, бронза – у японок Юкико Инуи и Рисако Мицуи.

Наши девушки теперь четырехкратные олимпийские чемпионки – на их счету две победы в дуэте и две — в команде. Командные выступления на олимпиаде в Рио еще впереди. И у наших синхронисток очень неплохие шансы еще раз подняться на верхнюю ступеньку пьедестала.

На данный момент сборная России остается на четвертом месте в медальном зачете. В нашей копилке теперь 38 медалей: 12 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

One thought on “СИНХРОНИСТКИ ИЩЕНКО И РОМАШИНА — ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНКИ

  1. Отлично!
    Остальным странам приходится драться только за серебро и бронзу. И не более того! Синхронное плавание — НАШ вид спорта.

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