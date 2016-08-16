СТАНЦИЯ «МЯКИНИНО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

На неопределённый срок закрывается станция «Мякинино» Арбатско-Покровской линии. Вход будет закрыт не только для пассажиров, но и для обслуживающего персонала станции.

Как сообщил АГН «Москва» источник в транспортном комплексе столицы, это связано с несоответствием требованиям безопасности.

«Станцию метро «Мякинино» планируется закрыть в ближайшее время для входа и выхода пассажиров на неопределенный срок. Поезда будут проходить эту станцию без остановок, персонал Московского метрополитена обслуживать станцию не будет», — сказал собеседник агентства.

Станция «Мякинино» открыта 26 декабря 2009 года и стала первой станцией столичного метрополитена, расположенной на территории Московской области, в Красногорском районе. Как отметил источник, данная станция не принадлежит Московскому метрополитену, она построена по принципу государственно-частного партнерства с привлечением средств компании Crocus Group, принадлежащей бизнесмену Аразу Агаларову.

«На данный момент станция «Мякинино» не соответствует технологической, пожарной и транспортной безопасности. Таким образом, станция не обеспечивает должной безопасности для пассажиров. В связи с этим принято решение о ее закрытии до того момента, пока требования по обеспечению безопасности не будут выполнены собственником станции», — подчеркнул собеседник агентства.