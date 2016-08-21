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ВОЛЬНЫЙ БОРЕЦ ПРИНЕС ЕЩЕ ОДНО ЗОЛОТО

by наша редакция -
В соревнованиях по вольной борьбе Сослан Рамонов взял золотую медаль, пополнив копилку высших наград сборной России.
Информационные агенства передают, что в Рио-де-Жанейро 25-летний россиянин Сослан Рамонов одержал победу над азербайджанцем Тогрудом Аскеровым.

В настоящее время россияне в общекомандном зачете на Олимпиаде держат четвертое место.

 

One thought on “ВОЛЬНЫЙ БОРЕЦ ПРИНЕС ЕЩЕ ОДНО ЗОЛОТО

  1. Борец — молодец!
    наконец-то эта олимпиада фальши кончилась. Можно было ее и не устраивать — просто америкосам золото раздать и все на этом. Олимпийское движение себя дискредитировало напрочь

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