В соревнованиях по вольной борьбе Сослан Рамонов взял золотую медаль, пополнив копилку высших наград сборной России.
Информационные агенства передают, что в Рио-де-Жанейро 25-летний россиянин Сослан Рамонов одержал победу над азербайджанцем Тогрудом Аскеровым.
В настоящее время россияне в общекомандном зачете на Олимпиаде держат четвертое место.
One thought on “ВОЛЬНЫЙ БОРЕЦ ПРИНЕС ЕЩЕ ОДНО ЗОЛОТО”
Борец — молодец!
наконец-то эта олимпиада фальши кончилась. Можно было ее и не устраивать — просто америкосам золото раздать и все на этом. Олимпийское движение себя дискредитировало напрочь