ВОЛЬНЫЙ БОРЕЦ ПРИНЕС ЕЩЕ ОДНО ЗОЛОТО

В соревнованиях по вольной борьбе Сослан Рамонов взял золотую медаль, пополнив копилку высших наград сборной России.

Информационные агенства передают, что в Рио-де-Жанейро 25-летний россиянин Сослан Рамонов одержал победу над азербайджанцем Тогрудом Аскеровым.