ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА МОЖНО СДЕЛАТЬ У МЕТРО

С 5 сентября рядом со станциями метрополитена начнут работу передвижные прививочные пункты.

«Граждане, проживающие и работающие в Москве могут обратиться в передвижные прививочные пункты для вакцинации против сезонного гриппа», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора Москвы.

Работать передвижные пункты будут с ежедневно 8:00 до 20:00 до 1 октября. Перед проведением прививки пациентов осмотрят квалифицированные врачи. Вакцинация проводится вакциной «Гриппол плюс» бесплатно.

Для получения сертификата о проведенной прививке необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Прививочная кампания против сезонной заболеваемости гриппом стартует в Москве с 25 августа. Прививки можно сделать в поликлиниках по месту жительства и по месту работы.