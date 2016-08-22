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ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА МОЖНО СДЕЛАТЬ У МЕТРО

by Наталия Бахарева -

С 5 сентября рядом со станциями метрополитена начнут работу передвижные прививочные пункты.

«Граждане, проживающие и работающие в Москве могут обратиться в передвижные прививочные пункты для вакцинации против сезонного гриппа», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора Москвы.

Работать передвижные пункты будут с ежедневно 8:00 до 20:00 до 1 октября. Перед проведением прививки пациентов осмотрят квалифицированные врачи. Вакцинация проводится вакциной «Гриппол плюс» бесплатно.

Для получения сертификата о проведенной прививке необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Прививочная кампания против сезонной заболеваемости гриппом стартует в Москве с 25 августа. Прививки можно сделать в поликлиниках по месту жительства и по месту работы.

One thought on “ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА МОЖНО СДЕЛАТЬ У МЕТРО

  1. Вчера сделала прививку у метро Царицино. Очень удобно после работы. Передо мной было 2 человека.
    Надо подписать бумагу на согласие сделать прививку. Дают сертификат о сделанной прививке. Вся процедура занимает минут 5 (заполнить документы и получить прививку)

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