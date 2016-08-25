ШКОЛЬНЫЕ РУБАШКИ: БОЛЬШИНСТВО НОСИТЬ НЕЛЬЗЯ

Около 70% рубашек для школьников не соответствует требованиям безопасности.

В рамках исследования Роскачеством были изучены потребительские свойства 39 рубашек для мальчиков, произведённых в Китае, Белоруссии, Узбекистане, Республике Бангладеш, Турции, Марокко и Италии. Сорочки оценивались почти по 30 параметрам качества и безопасности. Стоимость образцов составила от 500 до 6600 рублей за единицу товара.

«Как показало веерное исследование Роскачества, современный рынок одежды для школьников в целом и сорочек для мальчиков в частности является очень проблемным. В случае с рубашками 50% продукции было фальсифицировано, а почти 70% товаров не отвечали базовым требованиям по безопасности, то есть они оказались потенциально небезопасными для здоровья ребенка. Информация обо всех выявленных фактах нарушений была передана в Роспотребнадзор», — сообщает пресс-служба Роскачества.

По итогам исследования стандарту Роскачества соответствуют товары под торговыми марками: Pinetti, O’stin (арт. BS2P32), O’stin (арт. BS4P31 00 146), CHESSFORD, Cleverly, VAN CLIFF, ZARA, Junior Republic, VAL MAX, GAP.

Рубашки производителей: Школьная пора, Brl by Alessandro Borelli, TSAREVICH являются качественным товаром, однако эксперты установили нарушения по маркировке. Продукция Silver Spoon также произведена без нарушений, однако не прошла тестирование по параметру изменения размеров после мокрой обработки.