ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ПЕРЕСАДКИ НА МЦК НУЖНО ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ ПРОЕЗДНЫЕ

Проездные билеты, проданные до 1 сентября, необходимо перепрограммировать в кассах метро. Это необходимо для осуществления бесплатных пересадок на Московское центральное кольцо (МЦК).

«Мы начали перепрограмирование турникетов метро. Для того, чтобы бесплатно воспользоваться МЦК, пассажирам надо будет активировать свой «Единый» билет в кассах метро совершенно бесплатно. Для «Тройки» будет достаточно пополнить ее на 1 руб. после 1 сентября», — уточнил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Если старые билеты не перепрограммировать, при пересадке с билета спишется еще одна поездка.

Как сообщает АГН «Москва», перепрограммирование турникетов сейчас ведется на всех станциях метро. Бесплатно пересесть на МЦК пассажиры подземки могут в течение 90 минут после прохождения турникета.

Пассажирские перевозки по МЦК запустят 10 сентября.