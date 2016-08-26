УЧАСТОК ЦКАД В НОВОЙ МОСКВЕ ПЛАНИРУЮТ ЗАКОНЧИТЬ В 2018 ГОДУ

В настоящее время на участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), проходящем по территории Троицкого и Новомосковского округов, уже ведутся работы по обустройству инженерных сетей и дорожного полотна.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, дорога строится очень активно.

Как передает РИА Недвижимость, цитируя В. Жидкина, проезд по московскому участку Центральной кольцевой автодороги будет бесплатным. Также будут построены дороги-дублеры. В пределах участка ЦКАД в Новой Москве могут быть созданы четыре центра градостроительного развития. В то же время разрешения на строительство недвижимости вдоль ЦКАД будут выдаваться только после утверждения единого проекта планировки всей территории.

В дальнейшем ЦКАД, МКАД и реконструированное Калужское шоссе составят единую транспортную схему Новой Москвы.

Справка:

Центральная кольцевая автодорога пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы в 50 км от МКАД. Длина кольца составит 529,9 км. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.