ВКОНТАКТЕ ЗЕРКАЛО ФЕЙСБУКА?

Впервые за десять лет с момента создания популярная социальная сеть обновила дизайн, чем вызвал шквал недовольства среди пользователей.

Виртуальные подарки, эмодзи, синяя горизонтальная шапка с надписью в левом верхнем углу «ВКонтакте» — еще несколько лет назад все это было нам незнакомо и чуждо. Сейчас же можно едва ли найти подростка, не слышавшего об одной из самых популярных социальных сетей в нашей стране — ВКонтакте, которой активно пользуется на сегодняшний день вся российская молодежь. За относительно недолгий период времени ВКонтакте удалось получить статус одной из самых не обновляющихся соцсетей , ведь на протяжении десяти лет ее дизайн оставался почти неизменным, за исключением добавления отдельных функций и устранения мелких неполадок.

И вот, 17 августа, спустя 10 лет после основания сети, ВКонтакте был переведен на новый дизайн, ставший самым масштабным за всю историю существования соцсети. Стоит отметить, что мнения пользователей сразу разделились: большинство остались недовольны новым дизайном сайта, а многие и вовсе утверждают, что ВКонтакте стал очень напоминать другую, не менее популярную социальную сеть — Facebook.

Мы пытаемся выяснить, какие изменения постигли одну из самых узнаваемых соцсетей и действительно ли ВКонтакте теряет свое «лицо» и индивидуальность.

Говоря о редизайне ВКонтакте, начать, безусловно, стоит с раздела «Новости», который был существенно изменен. В первую очередь хочется отметить такое нововведение как «умная лента» — автоподборка и показ сначала самых интересных новостей, а потом уже всех остальных. Что-то очень похожее мы уже видели в Фейсбуке.

Значительные изменения претерпел и режим просмотра фотографий: теперь все изображения приобрели формат «журнальной верстки», как это гордо назвали разработчики нового дизайна: фотографии стали крупнее и теперь размещаются горизонтально в левой части экрана, а справа располагаются комментарии к ним. Сделано это было по словам создателей редизайна для того, «чтобы не тратить время на пролистывание страниц вниз для просмотра комментариев». Однако, многие пользователи раскритиковали такое нововведение, среди них и создатель ВКонтакте Павел Дуров. «Фотографии смещены влево, а яркое пятно белой колонки комментариев справа перетягивает на себя фокус внимания». Павел Валерьевич также отмечает, что это решение было заимствовано с Facebook, который ввел правую колонку для размещения дополнительной рекламы.

Разработчики обновленной версии также заявляют, что самые серьезные изменения были внесены в раздел «Диалоги» — он был буквально переписан с нуля. В новом дизайне пользователи могут вести переписку и одновременно видеть список всех чатов. Также непрочитанные сообщения теперь помечаются синей точкой, а собеседники онлайн — зеленой.

Относительным, но довольно важным нововведением является создание отдельного значка в виде колокольчика в шапке сайта, при нажатии на который можно просмотреть все уведомления, которые раньше были в новостях. Справедливости ради, стоит заметить, что это весьма удобно, хоть и не ново: похожие функции уже довольно давно есть в других социальных сетях.

Наконец, еще одна доработка — изменение цвета фона с белого на серый. Кто-то это новшество считает несущественным, кто-то и вовсе бессмысленным, однако довольно большое количество пользователей утверждают, что со сменой фона сайт стал визуально более скучным и депрессивным.

Все вышеперечисленные изменения тщательно разрабатывались более полутора лет,поэтому те, кто ждал редизайна, полагали, что он должен быть новым и фееричным. Неожиданно, но новый дизайн стал камнем преткновения для всех тех, кто пользуется социальной сетью. Нельзя с точностью определить, стал ли сайт удобнее и проще в использовании или же наоборот его стало труднее осваивать,но одно можно сказать точно: очень многое в новой версии заимствовано из Фейсбука.

«Когда увидел новый дизайн, вообще подумал, что ошибся сайтом и загрузил свою страницу в Facebook. Потом вижу: все верно. Это ВКонтакте, просто обновленный» — утверждает опытный пользователь, которому есть с чем сравнивать обновленную версию сайта.

И действительно, если присмотреться, то можно заметить, что все, от «журнальной верстки» фотографий вплоть до разработки специального значка уведомлений и круглых аватаров, взято с Facebook. Пожалуй, единственное, что остается пока еще неизменным — это целевая аудитория ВКонтакте: в отличие от Фейсбука, которым пользуются люди абсолютно разных возрастов , ВКонтакте все еще популярен по большей части у молодежи. Довольно грустно осознавать, что еще недавно настолько оригинальная по своему дизайну российская социальная сеть подвергается стандартизации, которая безусловно «стирает лицо» ВКонтакте настолько, что даже новый логотип сайта теперь пишется на английском. Что ж, остается только надеяться на то, что разработчики нового дизайна примут к сведению критику как своих коллег, так и обычных пользователей, и в ближайшем будущем нас будет ждать обновление, которое сможет вернуть социальной сети прежнюю узнаваемость и индивидуальность.

Дарья Кизенкова.