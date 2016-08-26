В ЛЮБЕРЦАХ ИЩУТ БОМБУ

Еще днем в Единую диспетчерскую службу пришло сообщение о подозрительном предмете на автобусной остановке подмосковных Люберец. В настоящее время на месте работают специалисты силовых ведомств.



По Октябрьскому проспекту остановлено движение транспорта. Сотрудники МЧС, ФСБ, полиции и прокуратуры выехали на место происшествия. Также присутствуют представители администрации города Люберец.

Проверка местности ведется уже несколько часов, дополнительных сообщений пока больше не поступало.

8 августа в Люберцах искали террористов, сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в городе представителя одной из террористических группировок, жителя Дагестана.

фото: st.lubernet.ru