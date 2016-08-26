АГРЕССИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО МЕНЯЕМ НА КОМФОРТНОЕ

Столичные программы благоустройства преображают дворы и парки. Еще один уютный двор появился на улице Воронежской в Южном округе Москвы.

С каждым днем наш город становится все удобнее и благоприятнее для жизни. Расцветают новыми яркими красками здания, благоухают клумбы, радуют тенью парки и скверы. Преобразились и придомовые территории: к примеру, согласно программных мероприятий 2016 года и согласованных с Советом депутатов муниципального округа (решение от 17.052016 № СД — 05 — 46) двор домов по Воронежской улице 1/37, д.3 и д.5 ( ЮАО) изменился до неузнаваемости. Было серое, скучное, даже опасное и агрессивное пространство, отталкивающее жителей, а стала просто сказка наяву! В июле-августе отремонтировали дорожное полотно, полностью освободились от металлических тентов (гаражей), обустроили парковочные карманы, построили новую контейнерную площадку для сбора бытового мусора — теперь неприятный запах не раздражает, и кучи хлама под ногами не валяются.

Для полноценного отдыха жителей созданы и украшены специальные площадки, где на удобной скамейке под сенью деревьев так приятно почитать книгу, поболтать с соседкой или погулять с коляской… Для москвичей «колясочного возраста» устроены яркие, занятные и безопасные детские площадки, а подростки ( да и взрослые) с удовольствием подкачают бицепсы на новых спортивных тренажерах. Обустройство этих площадок шло при полном совместном контроле жителей домов, представителей управ и депутатов муниципального округа.

Рассказывает Вера Лев, первый заместитель главы управы района Орехово-Борисово Южное: «Сейчас власти Москвы реализуют программу «1200 метров от станции метро» , которая предполагает благоустройство пешеходных зон в радиусе 1200 метров от станций метрополитена. Данная дворовая территория как раз и попадает в такую зону, она является востребованной у местных жителей, которые обращались с многочисленными просьбами о благоустройстве. Управа района и муниципальные депутаты включили производство работ в план 2016 года и сейчас, по завершении всех видов работ, данная зона выставлена на окружной конкурс в номинации «Лучшая реализация общественного пространства по инициативе Совета депутатов».

На фото — муниципальный депутат Максим Демченков и руководитель местного исполкома партии «Единая Россия» Алла Афанасьева проверяют качество выполненных работ.

Елена Минашкина, фото автора