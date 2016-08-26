КИНОФЕСТИВАЛЬ «БУДЕМ ЖИТЬ» ГОТОВИТ КРАСНУЮ ДОРОЖКУ

27 августа в Москве стартует одно из самых важных событие Года кино: кинофестиваль «Будем жить!». О том, какие сюрпризы ждут москвичей и гостей города, и кто пройдет по красной дорожке на открытие фестиваля, рассказал Евгений Герасимов.

В преддверие этого события Евгений Герасимов – президент кинофестиваля «Будем жить!», председатель комиссии по культуре Московской городской Думы, народный артист России, провел встречу с многочисленными журналистами. В мероприятии принимали участие Василиса Орестова – директор ГБУК «Московское кино»; Дмитрий Якунин – директор фестиваля «Будем жить!»; Никас Сафронов – знаменитый художник; Кирилл Плетнев – киноактер, режиссер; Даниил Дунаев — молодой режиссер; Борис Токарев — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр,заслуженный артист РСФСР.

Самые гениальные и талантливые люди столицы выбрали для обсуждения весьма сложные темы, а именно: возрождение и бум российского кино. Количественный и качественный рост отечественных игровых, документальных, анимационных работ; сотрудничество города с киностудиями. Новые пути привлечения зрительской аудитории за счет использования городского пространства (организации кинопоказов в парках, библиотеках, музеях и на других площадках); организация диалога режиссера со зрителем путем проведения творческих встреч и мастер-классов; знакомство зрителей фестиваля с молодежными кино и ТВ-форматами: интернет-сериалами, интернет-проектами.

Организаторы заверили, что как и любой кинофестиваль, «Будем жить!» не обойдется без традиционной красной дорожки. Встречать гостей лично будет президент фестиваля – народный артист России Евгений Герасимов. Почетный гость церемонии открытия – народный артист России Владимир Михайлович Зельдин. Корифей сцены обещал исполнить знаменитую песню о Москве.

Открытие фестиваля выпадает на «Ночь кино», и тысячи людей по всей стране вместо снов будут смотреть шедевры мировой киноиндустрии. Специально по этому поводу фестиваль представит видеомост с молодыми кинематографистами из регионов России: Казани, Кемерово, Санкт-Петербурга и других городов. Открытием молодежной программы станет новая короткометражная работа Кирилла Плетнева – фильм «Мама». Главные роли в картине исполнили Светлана Ходченкова и Валерий Баринов. Также в этот день зрители увидят короткометражный фильм студента ВГИК – Карена Мартиросяна «Арарат, сын Давида».

Фестиваль российского кино «Будем жить!» впервые покажет и лучшие мультипликационные фильмы отечественных режиссеров. Современные мультики — это не просто наивные рисунки или тряпичные куклы, это компьютерная графика, песочная и рисованная анимация и множество других фантазийных задумок и воплощений на экране. На суд зрителя будет представлено 50 мультипликационных фильмов, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. Здесь экранизация детской фантазии и поэзии, рассказы о старости и смерти, природе, об уважении к окружающему миру, о доброте и самопожертвовании, любви и вечной жизни, доброте, самопожертвовании, о силе характера и об умении нести ответственность за свои поступки.

Представят также лучшие новинки отечественного кинематографа, которые можно посмотреть бесплатно на 90 фестивальных площадках: в сети кинотеатров «Московское кино», в Доме кино, парках столицы, Домах Культуры и библиотеках. Специальные показы пройдут во время празднования Дня города Москвы 10-11 сентября.

В программе около 150 киноновинок, а также встречи со звёздами и мастер-классы с профессионалами индустрии. Организаторы фестиваля – Фонд развития социальных и культурных инициатив «Кинематографист», ГБУК «Московское кино» при поддержке Правительства Москвы, Фонда кино, Союза кинематографистов России, Московского отделения Союза Кинематографистов РФ, Молодежного центра Союза кинематографистов России, Столичного Цеха Деятелей Культуры. Члены жюри фестиваля – знаменитые актеры Александр Ширвиндт, Анастасия Заворотнюк, Аглая Шиловская, известные продюсеры Алексей Петрухин и Сергей Зернов, гениальные педагоги Владимир Фокин и Владимир Фенченко и многие другие.

Приходите на кинофестиваль, смотрите новые фильмы, обсуждайте их с друзьями, плачьте и смейтесь, восхищайтесь и отрицайте! Российское кино, пожалуй, самое эмоциональное и красивое в мире, что с успехом доказывают многочисленные талантливые работы отечественных режиссеров всех кинонаправлений. Наше кино не умерло, оно будет жить!

Елена Минашкина, фото автора