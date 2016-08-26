В МОСКВЕ ПРЕДОТВРАЩЕНО РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ НА ИНКАССАТОРОВ

Столичные полицейские провели задержание участников преступной группы, планировавших нападение на инкассаторов возле одной из операционных касс по улице Миклухо-Маклая.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники московского уголовного розыска при силовой поддержке СОБР задержали двоих участников устойчивой вооруженной этнической группы. Один из них – 46-летний уроженец страны ближнего зарубежья, его соучастник – житель Северо-Кавказского региона», – сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Софья Хотина.

Благодаря оперативному вмешательству сотрудников 19 отдела Московского Уголовного розыска преступление удалось предотвратить.

В машине у задержанных были обнаружены три боевых пистолета с глушителями и патроны к ним, а также комплект государственных регистрационных знаков. Как сообщили в ГУ МВДД России, сама иномарка ранее была похищена с территории Можайского района Москвы.

Установлена причастность задержанных к двум разбойным нападениям. Сумма похищенного составляет более 10 миллионов рублей. Следователи устанавливают их причастность к аналогичным эпизодам.