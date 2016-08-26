ПАТРИОТОВ ВОСПИТАЕМ БЕЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОМОЩИ

«Справедливая Россия» выступает за запрет работы детских и молодежных военно-патриотических организаций, если они получают деньги из-за рубежа.

Сегодня, 26 августа, лидер справедливоросов Сергей Миронов и депутат Олег Михеев внесли на рассмотрение в Госдуму РФ соответствующий законопроект.

Сергей Миронов мотивирует этот шаг определением правильного вектора деятельности военно-патриотических молодежных организаций и исключением возможности «неправильного» идеологического воспитания.

«Патриотическое воспитание молодежи – это сфера, которая может привлечь интерес недружественных и даже враждебных сил, стать одним из центров идеологической работы, направленной против нашего государства и общества.

В современных условиях мы не имеем права допустить возможное враждебное вмешательство в такую важную сферу как патриотическое воспитание молодежи – будущего нашей страны», — заявил депутат Сергей Миронов.