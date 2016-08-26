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БОРДЕЛЬ ОБНАРУЖЕН И ЗАКРЫТ НА ЮГЕ МОСКВЫ

by наша редакция -
Девушки торговали своим телом в салоне массажных услуг на Варшавском шоссе. Притон был обнаружен и закрыт в рамках операции столичной полиции «Заслон».

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