БОРДЕЛЬ ОБНАРУЖЕН И ЗАКРЫТ НА ЮГЕ МОСКВЫ

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО, проводившие операцию, рассказали, что управляла салоном массажа 33-летняя уроженка Северо-Кавказского федерального округа. Сколько девушек работали под ее началом пока неизвестно, но на месте было обнаружено 6 девушек в возрасте от 23-х до 34-х лет — уроженки Средней Азии и ближнего зарубежья. Оказалась среди них и москвичка.
«В отношении управляющей притона возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На девушек составлены административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией», — сообщила пресс-группа УВД по ЮАО