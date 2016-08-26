ТРЕТЬ ПРОИЗВЕДЕННОГО В РОССИИ МОЛОКА – «БУМАЖНЫЕ НАДОИ»

Из 30 млн. тонн молока, произведенного за год российскими производителями, около 10 млн. тонн являются виртуальными. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Андрея Даниленко.

«Сейчас, по официальной статистике, мы производим примерно 30 млн тонн молока в стране, из них практически половина декларируется как в частном секторе и, соответственно, в крестьянско-фермерских хозяйствах. (. . .) Но мы делали в свое время наш собственный расчет. По нашему мнению, объем производства молока в России — примерно около 20 млн тонн, то есть мы считаем, что где-то 10 млн тонн — это виртуальные», — сказал Андрей Даниленко.

Из 30 млн тонн официально производимого в России молока на перерабатывающие предприятия поступают лишь 12 млн тонн.

Кроме того, сомнения вызывают и цифры о 70% производства молока в частном секторе.

«На наш взгляд, завышение по частному сектору — 30%, поэтому мы надеемся, что (сельскохозяйственная — ИФ) перепись, которая сейчас ведется, все-таки уточнит эту цифру», — добавил глава Национального союза производителей молока.