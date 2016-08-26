ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ВВЕДЕНИЕ КУРОРТНОГО СБОРА В РОССИИ

Российские регионы, имеющие санаторно-курортные комплексы, могут ввести курортный сбор.

«Мы считаем вполне возможным вводить курортный сбор, который должен быть приемлемым для отдыхающих — 50-100 рублей», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает его введение целесообразным, однако отметил, что его размер должен быть необременителен для отдыхающих, а собранные средства идти на развитие санаторно-курортной инфраструктуры.

Как сообщает «Интерфакс», в четырёх регионах России — Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Кавказских Минеральных Водах (Ставрополье) — будет запущен пилотный проект по введению курортного сбора.

По итогам будет принято решение о распространении подобной практики.