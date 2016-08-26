СУД НАД ЭСТОНСКИМИ И ЛАТВИЙСКИМИ ШПИОНАМИ. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ ДЕРЕВА

«Московская правда» в 1928 году называлась «Рабочая Москва». Казалось бы, минуло 88 лет, что там может быть интересного? Предлагаем вам сравнить, насколько изменились вопросы, волнующие нашу страну и жителей мегаполиса.



Хотите посмотреть как выглядела газета? Читайте «Рабочую Москву»! Нажмите — вот она!

26 августа 1928 года:

1 полоса

Тов. Ланцуцкий освобожден

Массовые аресты в Румынии

Парижское торжество лицемерия

«Красин» прибыл в Берген

2 полоса

Что решило совещание

За дискредитацию власти

Суд над эстонскими и латвийскими шпионами

Сотрем пятна с солнца!

3 полоса

Головотяпы не выносят критики

Умеем ли мы отдыхать в обеденный перерыв?

Практикантов держат в черном теле

О чем молчат трамвайные звонки?

4 полоса

Вдребезги бутылки с водкой!

Что можно сделать из дерева

«Жар-птица» — карамель

5 полоса

Осенний сев не за горами

Радио на пожарных автомобилях

Уловки хозяйчиков кожевенных заводов

Советы перед судом избирателей

6 полоса

Реклама. Программа радио. Сегодня в кино, театре.

До новых встреч на пожелтевших страницах. Вперед в прошлое!

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