СУД НАД ЭСТОНСКИМИ И ЛАТВИЙСКИМИ ШПИОНАМИ. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ ДЕРЕВА

«Московская правда» в 1928 году называлась «Рабочая Москва». Казалось бы, минуло 88 лет, что там может быть интересного? Предлагаем вам сравнить, насколько изменились вопросы, волнующие нашу страну и жителей мегаполиса.
Хотите посмотреть как выглядела газета? Читайте «Рабочую Москву»! Нажмите — вот она!
26 августа 1928 года:
1 полоса
Тов. Ланцуцкий освобожден
Массовые аресты в Румынии
Парижское торжество лицемерия
«Красин» прибыл в Берген
2 полоса
Что решило совещание
За дискредитацию власти
Суд над эстонскими и латвийскими шпионами
Сотрем пятна с солнца!
3 полоса
Головотяпы не выносят критики
Умеем ли мы отдыхать в обеденный перерыв?
Практикантов держат в черном теле
О чем молчат трамвайные звонки?
4 полоса
Вдребезги бутылки с водкой!
Что можно сделать из дерева
«Жар-птица» — карамель
5 полоса
Осенний сев не за горами
Радио на пожарных автомобилях
Уловки хозяйчиков кожевенных заводов
Советы перед судом избирателей
6 полоса
Реклама. Программа радио. Сегодня в кино, театре.
До новых встреч на пожелтевших страницах. Вперед в прошлое!
Читайте нас в твиттере https://twitter.com/Mos_pravda