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В МОСКВЕ СТАРТОВАЛ ФЛЕШМОБ «ПРИВЕТ, ШКОЛА!»

by Наталия Бахарева -

Учащиеся и их родители, учителя, директора школ могут принять участие во флешмобе, посвященному Дню знаний, который стартовал в соцсетях.

Участники акции «Привет, школа!»  должны разместить в Сети фотографии, на которых запечатлены яркие моменты школьной жизни, с хэштэгами  #москва1сентября или #мск1сентября.

«Для участия во флешмобе, посвященном 1 сентября, фотографии с учителями и родителями, а также селфи с одноклассниками необходимо опубликовать в своих социальных сетях. Всем участникам нужно использовать хэштэги  #москва1сентября или #мск1сентября. Фотоработы будут размещены  на сайте Департамента образования в разделе «А вы готовы к школе?», а также на страницах в социальных сетях», — говорится в сообщении пресс-службы Департамента образования города Москвы.

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