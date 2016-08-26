В МОСКВЕ СТАРТОВАЛ ФЛЕШМОБ «ПРИВЕТ, ШКОЛА!»

Учащиеся и их родители, учителя, директора школ могут принять участие во флешмобе, посвященному Дню знаний, который стартовал в соцсетях.

Участники акции «Привет, школа!» должны разместить в Сети фотографии, на которых запечатлены яркие моменты школьной жизни, с хэштэгами #москва1сентября или #мск1сентября.

«Для участия во флешмобе, посвященном 1 сентября, фотографии с учителями и родителями, а также селфи с одноклассниками необходимо опубликовать в своих социальных сетях. Всем участникам нужно использовать хэштэги #москва1сентября или #мск1сентября. Фотоработы будут размещены на сайте Департамента образования в разделе «А вы готовы к школе?», а также на страницах в социальных сетях», — говорится в сообщении пресс-службы Департамента образования города Москвы.