ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ СМОГУТ ВКЛЮЧАТЬ СВЕТОФОРЫ ПУЛЬТОМ

Светофор, которым можно управлять с помощью пульта, установили на повороте с ул. Новый Арбат на Гоголевский бульвар. Теперь подъезжая к повороту, водители автобусного маршрута Т2 смогут менять сигналы светофорного объекта.

«28 августа у нас открывается новый поворот с ул. Новый Арбат на Гоголевский бульвар. Схема движения меняется, теперь автомобили будут проезжать за тоннелем и выезжать на Гоголевский бульвар в районе начала ул. Знаменка. Здесь сейчас установлен новый светофорный объект с бледно-лунным светом, который будет работать в таком режиме, что подъезжающий автобус сможет включить его когда ему это необходимо», — цитирует заместитель руководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Артура Шахбазяна АГН «Москва».

Он пояснил, что такое «адаптивное светофорное управление» позволит оптимизировать движение транспорта на этом участке.