ДЕТИ ИЗ ПРОБИРКИ, или ВСЕ О РЕПРОДУКТОЛОГИИ

30 августа в Пресс-клубе «Московской правды» состоится встреча с ведущим репродуктологом России Еленой Андреевной Калининой.

Елена Андреевна является Лауреатом Премии Правительства РФ за внедрение в практическое здравоохранение метода ЭКО при лечении бесплодного брака, доктором медицинских наук, директором клиники АРТ-ЭКО, а также лауреатом специальной премии им. Б.В. Леонова «Репродуктолог года» на национальной премии «Хрустальная пробирка».

Елена Андреевна Калинина была одним из первых врачей, освоивших методику ЭКО в СССР. Состояла в рабочей группе, в результате деятельности которой 30 лет назад родился первый ребенок «из пробирки».

Награждена Серебряной медалью «За развитие медицины и здравоохранения» Президиумом Российской Академии Естественных Наук. Активно занимается научно-практической деятельностью в области современных репродуктивных технологий, является членом совета Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ) и Европейского Общества Репродукции Человека и Эмбриологии (ESHRE). В 2016 г. возглавила локальный оргкомитет по проведению XXVI конференции РАРЧ в Москве.

Оставляйте свои вопросы Елене Калининой в комментариях к этой странице. Эксперт в области ЭКО обязательно на них ответит в ходе нашей встречи в Пресс-клубе «Московской правды»!