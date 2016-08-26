ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА УЗНАЕТ, КТО ПРЕСЛЕДУЕТ ГЛЮКОЗУ

Отпечаток пальца, отражение в зеркале, клочок бумаги… эти вещи ничего не скажут обычному человеку, но только не тому, кто может заглянуть за пределы сознания и раскрыть самую глубинную сущность личности.

Именно этими невероятными способностями обладают эксперты шоу «Человек-невидимка», которое уже более трех лет выходит в эфир на телеканале ТВ-3.

26 августа шоу «Человек-невидимка» открывает юбилейный сезон.

За всю историю шоу в гостях у обворожительной Эвелины Бледанс успели побывать практически все звезды. На съемках часто царила напряженная атмосфера: например, в одном из эфиров Маша Распутина назвала экспертов мошенниками и шарлатанами, а на программе с Анастасией Волочковой обычно сдержанная ведущая не выдержала и обвинила звезду в лицемерии. И вот ТВ-3 снова готов удивить своих поклонников: в десятом сезоне телезрителей ждет еще больше открытий и разоблачений.

Испытывать звезд на прочность будет зарекомендовавшая себя команда экспертов: криминалист Виктор Колкутин, хиромант Борис Акимов, психолог Мария Пугачева, маг Роман Фад, потомственная гадалка Аида Мартиросян и шаман Дардо Кусто.

Эксперты шоу «Человек-невидимка» не боятся говорить о звездах самые шокирующие вещи, зная, что одно их слово может разрушить безупречный, создаваемый годами образ. Вряд ли шаман заявил бы в глаза известной телеведущей Ольге Шелест, что она бьет мужа. Осмелился бы кто-то рассказать, чего на самом деле боится олимпийская чемпионка Маргарита Дробязко?

Из нового сезона шоу «Человек-невидимка» зрители узнают что скрывает актер Дмитрий Марьянов, какую трагедию пережил в детстве певец Виктор Рыбин, кто преследует певицу Глюкозу и многое другой.

Никто не знает, куда зайдут эксперты в своих разоблачениях, но будем надеяться, что достаточно далеко.