НИКОЛАЙ ДОБРЫНИН: «Я — ДРЕНАЖНИК 6 РАЗРЯДА!»

Гость программы – заслуженный артист России Николай Добрынин. О родителях, несносных школьных проделках и работе в метро артист театра и кино расскажет ведущей Татьяне Устиновой в программе «Мой герой» в новом выпуске на телеканале «ТВ Центр» во вторник, 30 августа, в 13:40.

Николай Добрынин родился в Таганроге в семье буфетчицы и милиционера. К тому моменту в семье Добрыниных уже был сын Саша, ребенок мамы от первого брака. В детстве будущий артист пел в церковном хоре, а в школе был отъявленным драчуном.

– Учился я отвратительно, – улыбается Николай Добрынин. – Меня сто раз выгоняли из школы за поведение, спекуляцию. Но я любил танцевать и хорошо пел патриотические и военные песни. Может, за то, что выводил школу на первые места в конкурсах, меня прощали и возвращали обратно в школу.

Семья Добрыниных жила бедно, маме приходилось подрабатывать уборкой в богатых квартирах. Уже потом состоятельные люди, у которых она работала, удивлялись: как у уборщицы Юли дети стали артистами? Старший брат Николая, Александр Науменко – оперный певец, солист Большого театра.

В программе Добрынин вспоминает, как в детстве перед зеркалом разыгрывал придуманные им сценки.

– У папы был пистолет, из которого он учил меня стрелять, и мундир с наградами, – рассказывает артист. – Часто, оставшись один, я снимал с него медали, надевал мундир, брал «ствол» и представлял себя солдатом. Потом, наклеив из ваты усы, представлял себя солдатом в возрасте. Я мог часами играть сам с собой.

Однажды отец увидел, как сын нажимает клавиши аккордеона и, поняв, что у мальчика есть музыкальный слух, отдал его учиться музыке. Добрынин вспоминает, что самыми любимыми предметами в музыкальной школе были сольфеджио и музлитература. А вот играть на фортепиано под ритмичный стук метронома он просто ненавидел.

Став студентом театрального института, Добрынин довольно быстро женился на своей однокурснице Ксении из семьи известного на тот момент радиоведущего Андрея Баршева. Тесть предупредил новоиспеченного зятя: «Женился? Будь готов, обеспечь свою семью». Николай, послушав совет тестя, так и сделал. И после сложных занятий в институте он шел работать дренажником в метро. Второй женой артиста стала Анна Терехова. Сегодня Добрынин женат на своей бывшей поклоннице Екатерине, в браке с которой родилась дочь Нина.

– Я шмоточник, правда, – признается Добрынин. – Люблю красиво одеваться. И свою дочь буду баловать столько, насколько мне это позволят.

Об этом и многом другом ведущей расскажет сам герой программы, а также его коллеги Эдуард Радзюкевич, Ольга Погодина и Александр Стриженов.