ПОЖАР НА АЛТУФЬЕВСКОМ ШОССЕ СТАЛ ПРИЧИНОЙ ГИБЕЛИ НЕ МЕНЕЕ 17 ЧЕЛОВЕК

Во время пожара в помещении склада типографии на Алтуфьевском шоссе погибли не менее 16 человек. 12 пострадавших пожарным удалось вывести из горящего здания, четверо из них были госпитализированы.

По сообщениям представителей МЧС, сведения о пожаре в административно-складском здании типографии поступили в дежурную часть около восьми часов утра. На место происшествия были направлены оперативные пожарные расчеты. В тушении огня были задействованы около 30 единиц техники и порядка 110 человек личного состава МЧС. Площадь возгорания составила около 200 кв. м.

«Благодаря слаженной работе, пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня и в 09:51 пожар был ликвидирован», — сообщили представители МЧС.

По предварительным данным, возгорание произошло вследствие короткого замыкания. Разные источники сообщают, что вследствие отравления угарным газом погибли от 16 до 20 человек. Что помешало людям своевременно покинуть здание, будут выяснять компетентные органы.

Следственный комитет России (СКР) уже возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб.

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на происшествие в своем Твиттере. Он пообещал совместно с правоохранительными органами разобраться в случившемся. Также мэр сообщил, что один из доставленных в больницу пострадавших скончался.

Из-за ЧП съезд с Алтуфьевского шоссе на Сигнальный проезд в сторону центра пока частично перекрыт. ГИБДД рекомендует водителям выбирать пока другие маршруты движения.

Фото: пользователь Instagram breaker177