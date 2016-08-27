СЕРГЕЙ СОБЯНИН ОТВЕТИЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СОЦСЕТЕЙ

Недавно в эфире #VKLIVE мэр Москвы Сергей Собянин отвечал на вопросы пользователей социальных сетей, касающиеся острых проблем города.

Первый блок вопросов, конечно же, касался состояния ливневой канализации в Москве. Серьезные подтопления, несколько раз возникавшие в некоторых районах Москвы после сильных ливней, вызвали в соцсетях множество откликов, в большинстве своем нелестных для городской администрации. Много вопросов на эту тему поступило и мэру города. Почему тонут московские районы? Ливневка не работает или не справляется. После реконструкции улиц ливневку не устанавливают должным образом…

На эти упреки Сергей Собянин ответил, что Москву в этом году действительно испытывает погода. «Такой погоды не было 130 лет. Естественно, что ливневка, которая строилась не под тропические ливни, этого не выдерживает», — сказал мэр. По его словам, в Москве есть около 150 мест, где периодически случаются подтопления. И там действительно, либо нет ливневки, либо она не справляется. Сейчас ведутся проектные работы, направленные на решение этой проблемы.» По всем этим точкам в течение полугода будут приняты решения», — заявил Сергей Собянин. Он объяснил, что существует несколько вариантов решения вопроса с ливневками. Один из них – глобальный, с полной реконструкцией или установкой ливневой канализации. Но это означает, что нужно будет на год – два перекрыть движение по улицам, где будут вестись работы. Есть и другой вариант – некие локальные мероприятия, которые не затрагивают так сильно проезжую часть. После обсуждения с жителями, будут приняты решения, каким образом исправлять ситуацию.

«Что касается благоустроенных улиц, подтоплений там практически не было», — сказал мэр. Он признал, что затопление Арбатского тоннеля косвенно связано со стройкой. По словам мэра, одной из причин, по которой тоннель был затоплен, стал строительный мусор. Ливнем его смыло в канализацию, и она забилась.

А на Ленинском проспекте произошла аварийная ситуация. Из-за просадки грунта ливневой коллектор просел, поток там был нарушен, и из-за этого произошло подтопление. « Сейчас аварийные работы там заканчиваются, и все будет приведено в порядок», — рассказал Собянин.

В ходе прямого эфира мэр ответил еще на множество неудобных вопросов, которые бурно обсуждаются москвичами, в том числе и в соцсетях. В частности, о маршрутках и маршрутах, которые убрали, и многим москвичам стало ужасно неудобно добираться до дома; о столичных пробках и продуктовых рынках; о строительстве и обманутых дольщиках.

Почему мэрия убирает троллейбусы? Зачем тратить деньги на праздники и фестивали? Станет ли центр полностью пешеходной зоной? Когда приведут в порядок подземные переходы? Как на эти вопросы ответил Сергей Собянин можно посмотреть в трансляции на его странице ВКонтакте.