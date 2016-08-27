ПРЕДМЕТ ДИСКУССИИ — КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Родителям, которые хотят, чтобы их дети полюбили чтение и при этом читали хорошую, интересную и полезную литературу, будет интересно мероприятие, которое пройдет 30 августа в Арт-кафе Московского дома книги на Новом Арбате. Здесь состоится литературная дискуссия на тему «Книги для детей: игра или разговор всерьез».

Гости ведущей вечера, журналиста и руководителя проекта Bukiblog Оксаны Садовничей, будут обсуждать, насколько книга формирует внутренний мир ребенка, достаточно ли просто приобщить маленького человека к чтению или надо направлять его, прививать ему вкус к хорошей литературе.

Может ли книга навредить ребенку? Не опасно ли в детском возрасте читать о различных трагичных или жестоких вещах? Не станут ли шутливые хулиганские советы, написанные в книге, руководством к действию? На эти и другие вопросы, связанные с детской литературой и детским чтением попытаются ответить детские писатели, эксперты, критики и все, кому интересна хорошая детская литература. Среди них — кандидат педагогических наук, сотрудник лаборатории стратегий формирования читательской грамотности МГПУ, руководитель читательских программ БФ «Культура детства» Екатерина Асонова, детские писатели Маша Рупасова и Валентин Постников, литературный критик, постоянный член жюри премии «Национальный бестселлер» Митя Самойлов, руководитель проекта «Книгоход» Марина Зенкина, PR-директор издательства «КомпасГид» Наталья Эйхвальд.

Встреча пройдет в формате дискуссии, поэтому принять в ней участие могут все желающие.

Начало вечера в 18.00. Вход свободный.