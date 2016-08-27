БОЛЬШЕ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ВЕРНУЛИ МОСКВИЧУ ЗА ПЕРЕПЛАТУ ПО КВАРТПЛАТЕ

Житель Южного Медведкова еще раз доказал, что москвичи могут отстоять свои права и вернуть переплаченные средства при неверном начислении им квартплаты.

Мужчина, проживающий на Заповедной улице, выяснил, что с него неправомерно уже несколько лет взимают плату за услугу, которой он не пользуется. А именно – за обслуживание лифта. Москвич живет на втором этаже дома, где первые этажи не жилые, и лифт установлен между первым и вторым этажом. Соответственно, пользоваться им жители второго этажа не могут. Между тем, управляющая организация прилежно включала платеж за обслуживание лифтового оборудования в графу «содержание и ремонт жилого помещения». Хотя по правилам коммуналка в этом случае должна была рассчитываться так же, как и для жильцов первых этажей в обычных домах.

Узнав об этом, мужчина обратился в Мосжилинспекцию. Проведенная ведомством проверка показала, что плата с жильца взималась неправомерно, поэтому Мосжилинспекция выдало управляющей организации предписание провести перерасчёт платы за коммунальные услуги с апреля 2011 года, сообщается на сайте правительства Москвы.

Перерасчет оказался внушительным и составил 51 927 рублей.