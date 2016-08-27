НАБЕРЕЖНЫЕ ОТДАДУТ ВЕЛОСИПЕДИСТАМ

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы сообщает, что в воскресенье, 28 августа, будет ограничено движение по ряду улиц города.

С 11.00 до 13.00 из-за проведения благотворительного велопробега «Спорт во благо», который состоится в эти часы, будут перекрыты Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Подгорская, Берниковская, Николоямская, Андроньевская, Золоторожская, Красноказарменная, Головинская, Госпитальная, Семеновская, Преображенская набережные, набережная Ганнушкина, проспект Ветеранов, Ростокинский проезд и улица Бориса Галушкина — до въезда на территорию ВДНХ.

ГИБДД просит водителей заранее выбирать альтернативные пути объезда, а также строго выполнять предписания дорожных знаков и требования и указания сотрудников ДПС.