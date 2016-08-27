ТАКСУ НА УЛИЦЕ НЕ ОСТАВИШЬ…

Похититель таксы, оставленной хозяином у магазина, был задержан по горячим следам сотрудниками ОМВД России по району Лефортово.

С заявлением о пропаже собаки в полицию обратился житель района. Он рассказал, что полчаса назад зашел в магазин на Авиамоторной улице, привязав свою питомицу, таксу по кличке Муська, у входа, а когда вышел – собаки уже не было.

Участковые уполномоченные отправились на поиски и недалеко от места происшествия заметили мужчину, который вел на поводке похожую по описаниям собаку. Выяснилось, что это и был похититель. Им оказался 41-летний уроженец Приморского края.

Мужчина был задержан, а таксу полицейские вернули обрадованному хозяину. Теперь он со своею Муськой уж точно ни за что не расстанется…

Похитителю инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу.