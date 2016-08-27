ПЛАТФОРМА СЕВЕРЯНИН ПЕРЕЕДЕТ НА 400 МЕТРОВ

Переместить платформу решили для того, чтобы она оказалась в непосредственной близости от строящегося ТПУ «Ростокино», интегрированного с Московским центральным кольцом (МКЦ).

Как рассказал заместитель генерального директора АО «МКЖД» Алексей Жигалин, после переноса платформы расстояние от станции МКЦ до железнодорожной станции составит не более 50 метров, что должно быть удобно для пассажиров.

Передвижение поближе к МЦК ожидает и некоторые другие платформы. Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, уже принято решение о переносе железнодорожных платформ Петровско-Разумовская Ленинградского направления и Окружная Савёловского направления для их приближения к будущему ТПУ «Петровско-Разумовский». Также изучается возможность переноса нескольких платформ на Рижском, Казанском и Ярославском направлениях.

«Перенос платформ для создания ТПУ позволит обеспечить максимально комфортные условия для пересадки с одного вида транспорта на другой, что в конечном итоге повысит привлекательность общественного транспорта, будет способствовать снижению загруженности и трафика на столичных дорогах», — считает заммэра.