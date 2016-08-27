«ХВАТИТ ТИХОЙ МУЗЫКИ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОРКЕСТР!»

Это высказывание Франсуазы Саган – прекрасная иллюстрация к открытию Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», состоявшемуся сегодня в Москве 24 коллектива из разных стран мира, лучшие военные оркестры Европы и Азии прошли ярчайшим торжественным парадом по Центральной аллее ВДНХ.

До 4 сентября они будут демонстрировать москвичам и гостям столицы свое виртуозное исполнительское мастерство, оригинальные инструменты, великолепные костюмы и исторические мундиры.

Военная и оркестровая музыка ценилась во все времена. Как гласит легенда, один чиновник как-то указал великому генералиссимусу А.В.Суворову, что надлежало бы уменьшить число музыкантов и умножить ряды солдат. «Нет, — отвечал Суворов, — музыка нужна и полезна, и надобно, чтобы она была самая громкая. Она веселит сердце воина, равняет шаг, с ней мы танцуем и на самом сражении. Музыка удваивает, утраивает армию. С крестом в руке священника, с распущенными знаменами и с громогласной музыкой взял я Измаил!»

К счастью, мы имеем возможность наслаждаться искусством военных музыкантов не на поле битвы, а на прекрасных площадках фестиваля. Горожане и гости столицы с нетерпением ждали этого ставшего уже традиционным праздника музыки.

Президент России Владимир Путин также отметил обширную просветительскую и благотворительную программу фестиваля «Спасская башня», а также стремление организаторов создать особое творческое пространство для зрителей: «Вновь Москва радушно встречает гостей из разных стран и предоставляет им для выступлений свои лучшие концертные площадки. Но главные и самые зрелищные мероприятия пройдут, как всегда, на Красной площади. Здесь, у стен древнего Кремля, своё блестящее мастерство продемонстрируют военные оркестры, почётные караулы и самобытные фольклорные коллективы. И конечно, отмечу обширную благотворительную, просветительскую программу фестиваля, искреннее стремление организаторов создать особое творческое пространство для юных зрителей», — говорится в телеграмме, адресованной участникам, организаторам и гостям мероприятия и опубликованной на сайте Кремля. В. В. Путин выразил уверенность, что нынешний фестиваль пройдёт, «как всегда, на высоте, подарит присутствующим яркие, незабываемые впечатления», и пожелал участникам, организаторам и гостям фестиваля успехов и всего наилучшего.

На открытии фестиваля в торжественном шествии приняли участие все коллективы-участники, а это более тысячи музыкантов! По аллеям под нестихающий гром аплодисментов прошествовали оркестр тирольских императорских стрелков (Австрия), Сводный оркестр военно-воздушных сил и военно-морского флота (Греция), Кельтский оркестр волынок и барабанов (Евросоюз), оркестр корпуса карабинеров (Италия), рота Почетного караула и Центральный военный оркестр вооруженных сил (Монголия), оркестр полиции (Сингапур), духовой оркестр и группа мажореток (Словения), Центральный военный оркестр Министерства обороны (Россия), Военный образцовый оркестр Почетного караула (Россия), рота Почетного караула и оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка (Россия), рота Почетного караула и Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища (Россия), оркестр Армии обороны Израиля, Кремлевская школа верховой езды (Россия), рота Почетного караула и оркестр Президентского полка «Айбын» (Казахстан), фольклорный коллектив «Ава Одори» (Япония), Сводный военный оркестр войск Национальной гвардии Российской Федерации (Россия), международная команда исполнителей шотландских танцев, Показательный оркестр МЧС России, оркестр курсантов Военного института (военных дирижеров) (Россия), Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля (Россия), рота специального караула Президентского полка (Россия), Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка (Россия), Центральный концертный образцовый оркестр им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России.

Участники из Сингапура приехали на фестиваль впервые. Дирижёр Оркестра полиции Сингапура, суперинтендант полиции Амри Бин Амин восторженно делится впечатлениями: «Нам здесь очень нравится. Вокруг потрясающие люди и потрясающее собрание международных музыкантов. Мы подготовили и привезли в Москву номер, посвящённый цветам».

Итальянский оркестр корпуса карабинеров радует своим мастерством не первый раз. Играли все : и Паганини, и Тото Кутуньо… В этот раз подготовили попурри из итальянских мелодий, включив в него известные русские произведения. Дирижёр оркестра Массимо Мартинелли с удовольствием рассказывает про свой оркестр: «Карабинеры соединяют в себе функции полиции и военных. Это наша историческая форма. Вот здесь символ бомбы, из которой вырывается порох. На головном уборе — перья двух цветов, традиционных цветов нашего оркестра и карабинеров».



Россию представляют несколько коллективов. Один из них — оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища. Юные музыканты знамениты — ведь они открывают все парады на Красной площади, но, как отмечает начальник Московского военно-музыкального училища, заслуженный артист РФ Александр Герасимов : «Мы участвуем с огромной надеждой увидеть, как жанр духовой музыки развивается в масштабах планеты. Звучит это пафосно, но это действительно так, потому что мы каждый фестиваль смотрим, в каком положении мы находимся относительно ведущих духовых коллективов мира». Юный талантливый коллектив не ограничивает себя музыкальными рамками, их программа начинается с классики, а заканчивается эстрадой, где органично звучат рок, джаз, фанк.

Неизменный музыкальный руководитель фестиваля «Спасская башня» генерал-лейтенант Валерий Халилов рассказал, что российские музыкальные коллективы имеют многолетнюю историю, поэтому программа представляет некий музыкально-исторический мини-спектакль. Даже в самые трудные и опасные моменты наших солдат всех поколений поддерживала музыка. Вот как образно описывает В.И. Немирович-Данченко военные будни легендарного русского генерала Скобелева: «В семь часов в траншее, после утомительной ночи, солдаты приуныли… Сыро, холодно… Вот я их подбодрю! — говорит Скобелев. И через час является оркестр Владимирского пехотного полка. Музыка в окопах, в ста шагах от неприятеля! Но если бы вы видели, как ободряюще по­действовало это на утомленных солдат. Наши отцы были лучшими боевыми психологами и понимали влияние музыки на солдата. Она поднимает дух войск. Наполеон — бог войны – хорошо сознавал это и водил атаки под громкие звуки марша…»

В финале фестиваля Спасская башня», который, также по традиции, пройдет на Красной площади, любители музыки услышат произведения П.И.Чайковского и М.Л.Таривердиева, австрийского композитора, дирижёра Оркестра тирольских императорских стрелков Ханнеса Апфольтерера и других великих композиторов всех времен и народов.

Музыка- это прекрасно. Музыка оркестровая — это прекрасно вдвойне, а если еще и оркестр военный — это просто счастье! Как образно сказал индийский философ Ошо: «Счастье — это свойство единства, счастье- это музыка, которая льётся, когда всё в гармоническом созвучии, когда никакого конфликта нет, когда вы не толпа, а оркестр»!

Оркестровой музыкой наслаждалась Елена Минашкина.

фото автора.