ТЕАТР… НА КОСМИЧЕСКОЙ ОРБИТЕ

Впервые в истории театральных премий мира лауреатов определяли на Международной космической станции.

Центр управления полетами (ЦУП) специально для журнала «Театрал» провел телемост с космонавтом Олегом Скрипочкой, который находится на борту корабля «Союз-ТМА-20 М». Поводом для столь необычной беседы послужило то, что Олег Иванович входит в общественный совет Премии зрительских симпатий «Звезда Театрала», и, согласно уставу, именно члены общественного совета ежегодно определяют лауреатов в почетной номинации – «Легенда сцены» (награда присуждается корифеям отечественного театра за честь и достоинство).

«Приятно, что вы доверили мне столь важный выбор, – сказал Олег Иванович на связи с землей. – Хочу поддержать кандидатуры Аллы Демидовой и Владимира Этуша. Думаю, эти имена не нуждаются в особом представлении. Они из числа заслуженных, достойных актеров и потому буду рад, если найдут поддержу и у других членов общественного совета».

На вопрос: «Что повлияло на ваш выбор?» – космонавт ответил: «Недавно у нас на станции в бортовой фильмотеке я обнаружил фильм «31 июня» и в очередной раз с большим удовольствием пересмотрел его. Я не знаю, насколько роль, сыгранная в этом фильме, оказалась значимой для самого Владимира Абрамовича, но сыграл он ее бесподобно – равно как и множество других ролей. Говорю не только о кино, но, разумеется, и о театре.

Алла Демидова? Конечно, все что сыграно актрисой в Театре на Таганке, достойно восхищения. А лично для меня она ассоциируется с картинами «Щит и меч», «Служили два товарища», «Собака Баскервилей». Любой эпизод с Демидовой – запоминается».

Олег Скрипочка заверил, что 5 декабря он обязательно примет участие в торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова и рад будет лично вручить Алле Демидовой столь почетную награду.

Кроме того, космонавт поздравил Аллу Сергеевну с предстоящим юбилеем, а в оставшееся время эфира (согласно международным стандартам, на него выделяется 20 минут) рассказал о том, как проходит экспедиция, о своих увлечениях фотографией, о тоске по дому, по шуму листвы, о том, за кого болел во время Олимпийских игр и как прочтет «Театрал» на орбите…

Зайдя на страницу премии (www.teatral-online.ru/star ), зрители могут отдать свои голоса за те актерские и режиссерские работы, которые оказались наиболее яркими в минувшем сезоне. По традиции, в этих основных номинациях победители определяются путем массового зрительского голосования.

Ирина Шведова.