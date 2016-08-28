ТУРКМЕНИСТАН-ХАНА

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала канцлера ФРГ во время встречи с президентом Туркменистана, намеченной на 29 августа, поставить вопрос о соблюдении прав человека в Туркмении. Прежде всего — об исчезновении десятков граждан в тюрьмах.

Хотя мы живем своими заботами, Германия и Туркменистан интересны нам в связи с экспортом-импортом национального достояния – нефти и газа. И по некоторым другим причинам.

Как известно, у нас немало граждан, жаждущих «твердой руки» и даже утверждающих: «При Сталине был порядок». Вкратце ознакомим их с «твердой рукой» и «порядком» в Туркменском Большом доме. («Хана» на тюркских языках – жилище, дом, большой дом, постоялый двор.)

Например, там существует список в десятки тысяч граждан, которым запрещен выезд из страны. Процесс непрерывен, и совершенствуется, то одно придумывается, то другое. В частности, в прошлом году опять запретили выезд в соседний Кыргызстан студентам, которые обучаются в тамошних институтах. «Почему именно студентам и почему именно в Кыргызстан»? – могут удивиться даже наши любители «порядка». Ответ на такие наивные вопросы штатских давно известен в армии: «Потому что так положено!» И больше вопросов не возникает. В Туркмении их нет.

На центральном проспекте Ашхабада и прилегающих к нему «протокольных» улицах прохожих убирают задолго до проезда главы республики, а жителям окрестных домов не разрешают выходить из квартир. Им также предписано не сушить белье на балконах — даже выходящих во двор, не разрешается открывать окна, ставить на них москитные сетки, велено заклеивать окна черной пленкой. Тем, кто упрямится, работники ЖКХ закрашивают окна черной масляной краской.

Жителям областей Туркменистана запрещен въезд в Ашхабад на своих автомобилях — их останавливают и высаживают на ближних подступах. Наверно, чтобы не создавали пробки на дорогах и не портили воздух столицы.

Запрещено хождение, обмен долларов. Но и тут свой «порядок» — все взятки берутся только в долларах. Прием на работу – от уборщицы в общественном туалете до рабочего на стройке – зачастую связан с «бакшишем». В школьные классы с русским языком обучения – неимоверный конкурс. А там, где конкурс, там и такса. В этом году в Ашхабаде побит рекорд — 5000 долларов. Количество русских классов в школах страны растет год от года.

В международном индексе коррупции Transparency International за 2015 год Туркменистан находится на 13 месте среди 167 стран.

Государство стремится к успехам на международной арене. Пятые Азиатские игры в закрытых помещениях пройдут в Ашхабаде. Для Игр-2017 уже построен Олимпийский городок общей стоимостью 5 миллиардов долларов США.

Страна богата нефтью, а газовое месторождение Южный Иолотань – второе в мире по величине. Все отрасли большой экономики управляются государством. С 25 августа 2016 года в государственных магазинах ограничили продажу сахара в одни руки, как сообщает издание «Хроника Туркменистана». Растительное масло продавать не разрешается, потому что тогда оно быстро исчезнет, но велено держать его на прилавках и витринах. Наверно, чтобы иностранцы видели — и не занимались клеветническими измышлениями.

ДОПОЛНЕНИЕ

В прошлом году в Ашхабаде открыли памятник президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову. Композиция практически повторяет монумент Петру Первому в Петербурге. Но в отличие от него шестиметровый всадник покрыт золотом. Это первый памятник ныне действующему президенту, принявшему титул Аркадаг (Покровитель). Предыдущий глава государства Туркменбаши Сапармурат Ниязов установил себе 14 тысяч статуй, памятников и бюстов. Сейчас они потихоньку убираются.