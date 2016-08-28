КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В КРУЖОК?

Очень просто: надо выбрать подходящий, посетив Дни открытых дверей в Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах.

Педагоги дополнительного образования Московского Дворца пионеров подробно расскажут детям и их родителям, какие кружки секции здесь работают, чему там можно научиться и дадут профессиональные мастер-классы.

«На демонстрационных площадках гости познакомятся с учебными направлениями, примут участие в интересных мастер-классах от педагогов и мастеров художественного творчества», — сообщают в пресс-службе Московского Дворца пионеров.

И уже начиная с 30 августа будет открыта запись в кружки и секции Московского Дворца пионеров на 2016-2017 учебный год.

Заниматься во Дворце пионеров могут дети и подростки от 3 до 18 лет. Образовательный комплекс Московского Дворца пионеров предоставляет самые разные направления для развития: научное, техническое, художественное, информационные технологии, иностранные языки, экология, этнография, физическая культура и спорт. Для детей устраивают научно-практические конференции, поисковые и фольклорные экспедиции, профильные лагеря, туристские походы, экскурсии и городские олимпиады.

Расписание Дней открытых дверей в Московском Дворце пионеров (ул. Косыгина, 17):

С 30 августа по 8 сентября:

в будни с 16:00 до 20:00;

в выходные с 12:00 до 17:00.

1 сентября с 10:00 до 19:00.