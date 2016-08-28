ПУТЕПРОВОД НА ЩЕРБАКОВСКОЙ СКОРО БУДЕТ ДОСТУПЕН

На пересечении участка Северо-восточной хорды с улицами Ткацкая и Щербаковская подходит к завершению строительство путепроводов.

Как рассказали в Департаменте строительства Москвы, на путепроводах уже завершены монолитно-бетонные работы, установлены барьерные ограждения, опоры освещения, защитные экраны.

В настоящее время ведется благоустройство прилегающей территории, установка дорожных знаков и информационных щитов.



Проектом предусматривается возведение эстакады основного хода на пересечении трассы с улицей Щербаковская; еще одна эстакада будет на пересечении трассы с улицей Ткацкая; эстакады съезда с Щелковского шоссе на хорду в сторону шоссе Энтузиастов, левоповоротного съезда с внутренней стороны Северо-Восточной хорды на Щелковское шоссе в область, правоповоротного эстакадного съезда с Щелковского шоссе (из области) на внешнюю сторону Северо-Восточной хорды, правоповоротного съезда с внешней стороны Северо-Восточной хорды на Щелковское шоссе в область, транспортного тоннеля на пересечении со Щелковским шоссе. Кроме того, будут приведены в порядок два подземных пешеходных перехода и построен наземный.

Строительство ведется с опережением заданных сроков: «Эстакады будут открыты уже в сентябре, — заверяет руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. — Данный участок имеет большое значение для организации автомобильного движения Восточного и Юго-восточного административных округов, Для того, чтобы попасть с шоссе Энтузиастов на Щелковское шоссе, с учетом всех светофорных объектов, водителям требуется около часа, а с вводом этого участка — всего около 7 минут».

Согласно контракту строители должны полностью сдать в эксплуатацию данный участок Северо-восточной хорды (от Измайловского до Щелковского шоссе) в декабре 2017 года.