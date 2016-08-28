ФОТОКОНКУРС «ПЛАНЕТА МОСКВА» — ЛУЧШИЕ СНИМКИ СМОТРИТЕ НА ВДНХ

Весь ритм городской жизни зафиксировали внимательные камеры городских фотографов-профессионалов и любителей – участников IV открытого конкурса городской фотографии «Планета Москва». Конкурс проводится Департаментом градостроительной политики Москвы при поддержке Департамента культуры, ВДНХ, «Мультимедиа Арт Музея», музея «Московский дом фотографии» и Музея Москвы.

Как стремительно меняется облик столицы, какие интересные моменты культурной жизни города запомнились москвичам, какие городские праздники собрали рекордное количество участников и какие новые интересные архитектурные сооружения появились в столице за год? Посетители выставки смогут оценить 108 лучших работ, а всего в этом году на суд жюри было представлено более 2500 снимков , сделанных 360 фотографами.

Фотошедевры победителей в каждой из четырех основных номинаций (архитектурная фотография, уличная фотография, пейзаж, Москва в деталях) и лидеров номинации «Народное признание» ( интернет-голосование), проводившегося в соцсетях Департамента , можно увидеть на открытой площадке ВДНХ до 11 сентября 2016 года.

Впервые в этом году лучшие снимки Москвы выбирали и на «Активном гражданине». Здесь голосовали в пяти тематических блоках, актуальных для жителей столицы: «Москва велосипедная», «Лучший праздничный салют», «Город в гармонии с природой», «Общественный транспорт столицы», «Москва на прогулке — пешеходные зоны». В голосовании приняли участие более 160 тысяч человек.

Как отметил на церемонии награждения председатель жюри, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин: «Планета Москва» открыла через творчество конкурсантов особый взгляд на привычные вещи: необычный ракурс, эмоции, оригинальный художественный стиль. Именно эти факторы для экспертного жюри стали решающими при оценке каждой фотографии».

Елена Минашкина, фото автора