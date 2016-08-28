СКЕЙТБОРДИСТЫ ЗАЖИГАЮТ В «САДОВНИКАХ»

Сегодня, 28 августа, в парке «Садовники» можно принять участие в «Фестивале маленьких колес», который проводит телеканал «Матч ТВ». На мероприятии пройдут состязания среди любителей скейтбордов и роликовых коньков, самокатов и велосипедов.

В парке «Садовники» сегодня научат всех желающих кататься на роликах, самокатах и скейтбордах — мастер-классы дадут профессиональные спортсмены. Зажигательное музыкальное сопровождение фестиваля обеспечат ди-джеи.

Кроме потрясающих трюков, которые продемонстрируют профессионалы на специальной роллер-площадке, гостей фестиваля ждет большая развлекательная программа. Звершится мероприятие выступлениями групп Tesla Boy и Therr Maitz.

Парк «Садовники» находится по адресу: проспект Андропова, 58А.