НАКАНУНЕ УЧЕБНОГО ГОДА. ЧТО ТРЕВОЖИТ ТВЕРДОЛОБЫХ

«Московская правда» в 1928 году называлась «Рабочая Москва». Казалось бы, минуло 88 лет, что там может быть интересного? Предлагаем вам сравнить, насколько изменились вопросы, волнующие нашу страну и жителей мегаполиса.



Хотите посмотреть как выглядела газета? Читайте «Рабочую Москву»! Нажмите — вот она!

28 августа 1928 года:

1 полоса

Борьба за действительный мир

Пакт Келлога подписан

Против махинаций лиги империалистов

«Столпы мира» промывают друг другу косточки

2 полоса

Накануне учебного года

Фототрест губит советскую фотопромышленность

Почему выгодно подписаться на заем?

Организация международной солидарности

3 полоса

По незаметенным следам злоупотреблений

Почему Петрову хотелось, чтобы пошел дождь

Побелы кавалерии

На борьбу с алкоголизмом

4 полоса

4.500 километров на мотоцикле Москва — Тифлис — Москва

На пороге школы

Избежит ли Москва галошных очередей?

Реклама. Программа радио. Сегодня в кино, театре.

До новых встреч на пожелтевших страницах. Вперед в прошлое!

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