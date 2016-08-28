НАКАНУНЕ УЧЕБНОГО ГОДА. ЧТО ТРЕВОЖИТ ТВЕРДОЛОБЫХ

«Московская правда» в 1928 году называлась «Рабочая Москва». Казалось бы, минуло 88 лет, что там может быть интересного? Предлагаем вам сравнить, насколько изменились вопросы, волнующие нашу страну и жителей мегаполиса.
Хотите посмотреть как выглядела газета? Читайте «Рабочую Москву»! Нажмите — вот она!
28 августа 1928 года:
1 полоса
Борьба за действительный мир
Пакт Келлога подписан
Против махинаций лиги империалистов
«Столпы мира» промывают друг другу косточки
2 полоса
Накануне учебного года
Фототрест губит советскую фотопромышленность
Почему выгодно подписаться на заем?
Организация международной солидарности
3 полоса
По незаметенным следам злоупотреблений
Почему Петрову хотелось, чтобы пошел дождь
Побелы кавалерии
На борьбу с алкоголизмом
4 полоса
4.500 километров на мотоцикле Москва — Тифлис — Москва
На пороге школы
Избежит ли Москва галошных очередей?
Реклама. Программа радио. Сегодня в кино, театре.
До новых встреч на пожелтевших страницах. Вперед в прошлое!
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