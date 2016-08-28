НА АРБАТЕ ПОЯВИЛСЯ ОБНОВЛЕННЫЙ СКВЕР

Власти района Арбат привели в порядок сквер Бунина, что на Поварской улице; это сделано на средства, поступившие от платных парковок.

В сквере установили современные игровые формы на детскую площадку, уложили травмобезопасное резиновое покрытие.

Спортивная площадка получила современные тренажеры и теперь все желающие могут заниматься здесь физическими упражнениями.

А отдохнуть в сквере можно на удобных садовых диванах в окружении новых деревьев и цветов, которые появились в результате проведенных работ по озеленению.

фото префектуры ЦАО.