СОБАКИ, КОТОРЫМ НУЖЕН ДОМ

Благотворительный фонд помощи животным «Я свободен» совместно с ВДНХ провел очередной фестиваль «Хочу домой». Это трогательное мероприятие посвящено бездомным животным, которые не теряют надежды найти заботливых и любящих хозяев.

Три предыдущих фестиваля добра и любви были посвящены бездомным щенкам, породистым собакам, оставшимся без хозяина, и животным-инвалидам. В результате колоссального труда волонтеров и организаторов фестивалей «Хочу домой», несколько десятков приютских собак уехали в свои новые семьи непосредственно с выставок или спустя несколько дней после их проведения.

В этот раз мероприятие имеет целью помощь приютам и частным волонтерам, откликнувшимся весной 2016 года на трагедию в приютах Благотворительной автономной некоммерческой организации (БАНО) «Эко» Вешняки и Боровск. В апреле по Москве распространилась информация о жестокой расправе над бездомными собаками и кошками, содержащимися в приютах БАНО «Эко» Вешняки и Боровск. Тогда зоозащитниками были обнаружены сотни замученных животных, а чудом выжившие были в тяжелом состоянии. Всех уцелевших питомцев вывезли в муниципальные приюты или передали на содержание волонтерам. Собак откормили, вылечили, сделали необходимые прививки — теперь это не тощие доходяги, а веселые и крепкие хвостатые друзья.

На данный момент многие из этих животных уже нашли свой дом. На фестивале гости ВДНХ смогли увидеть поразительно преобразившихся, счастливых, веселых, сытых и здоровых собак, услышать реальные истории мучений и спасения бывших узников так называемых «приютов», а также познакомиться на выставке с животными, которые все еще находятся в поиске родного дома. У всех желающих была возможность не только щедро одарить четвероногих друзей лаской и вниманием, но и бесплатно забрать полюбившегося питомца домой после подписания договора о передаче. Все собаки здоровы, привиты и осмотрены ветеринарами из госветслужбы.

Проявить свою любовь к братьям нашим меньшим очень просто, даже если вы не можете взять осиротевшее животное, приюты всегда рады помощи волонтеров. Можно просто приходить и играть с животными, принести игрушки, корм, лекарства.

В рамках фестиваля прошли благотворительные ярмарка и аукцион, все вырученные средства от которых направили на лечение собак из приютов-участников выставки. Кроме того, программа мероприятия подарила зрителям возможность полюбоваться прекрасными выступлениями дрессированных собак, посмотреть трансляцию познавательных и документальных видеороликов о помощи бездомным животным и поиграть в увлекательные игры на детской интерактивной площадке.

Елена Минашкина, фото автора