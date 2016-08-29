МИНФИН И РОСРЕЗЕРВ ПРОВЕРЯТ НА ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Росрезерв и Центробанк, а также Минкомсвязи, Минфин и Минпромторг примут участие в мобилизационных мероприятиях в рамках внезапной проверки Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Территориальные органы исполнительной власти будут осуществлять координацию и контроль перевода сфер деятельности на работу в условиях военного времени, обеспечения мобилизационного развертывания и мероприятий территориальной обороны в зоне ответственности», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе проверки будет проведена мобилизация с призывом граждан из запаса, в том числе резервистов, поставка автомобильной техники и формирование воинских частей территориальной обороны в Южном, Центральном военных округах и на Северном флоте. Проведена проверка оборонно-промышленных предприятий на готовность к поставке и ремонту вооружения, военной и специальной техники юга России.