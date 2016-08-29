ЭТОЙ НОЧЬЮ В МОСКВЕ СНОСИЛИ НЕЗАКОННЫЕ СТРОЕНИЯ

Снос объектов самостроя начался в столице в 00:00 29 августа и продолжался всю ночь. Незаконно возведённые постройки, вплотную примыкающие к жилым домам, начали сносить рано утром, чтобы шум не помешал москвичам. Работы продолжатся в течение дня.

«77 объектов самостроя, расположенные в местах общественного пользования будут сегодня демонтированы. Это будет проходить в три этапа: демонтаж, расчистка территории и облагораживание площадки. К утру понедельника планируется полностью завершить первый этап», — сообщил сегодня начальник гоинспекции по недвижимости Москвы Сергей Шогуров.

После расчистки территории от строительного мусора начнутся работы по благоустройству.

Собственникам, демонтировавшим объекты самостроя самостоятельно, будет выплачена компенсация.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сергея Шогурова, после завершения работ власти столицы могут составить третий список объектов, подлежащих сносу.

Фото: АГН «Москва»