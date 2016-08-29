РАЗДОЛЬНОЕ, ЗВОНКОЕ, ЛИХОЕ «РУССКОЕ ПОЛЕ»

«Эх, гуляй, Москва, разговаривай Россия» — говаривали наши предки. «Да, на выдумки Москва даровата» — добавляли другие. Сегодня в Москве собралась вся Россия — и не только разговаривала, но пела и плясала, мастерила и угощалась — на просторах музея-заповедника «Царицыно» раскинулось широкое, хлебосольное да веселое «Русское поле» — пятый международный фестиваль славянского искусства.

«Русское поле» — главный фольклорный праздник России и настоящий праздник души для тех, кто любит историю и культуру нашей страны. Само название фестиваля несет в себе дух свободы, бескрайних просторов, доброты русских людей, гостеприимства и жизнелюбия. Уникальность «Русского поля» — в его многожанровости, разнообразии, современности, интерактивности даже, и в то же время следовании российской традиции, нашим ценностям и всему, что нам дорого. Ежегодно на «Русском поле» собираются лучшие фольклорные ансамбли и ремесленники, регионы и землячества, трепетно сохраняющие традиции России для будущих поколений и знакомящие многочисленных гостей с тем, чем гордится российская глубинка. Организатором мероприятия выступает Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы.

«С каждым годом фестиваль «Русское поле» становится ярче и интереснее. Фестиваль — один из главных летних праздников, широко представленных в нашей многонациональной, мультикультурной столице. Но «Русское поле» выделяется в этом событийном ряду, так как демонстрирует богатое культурное наследие не отдельной народности, но в целом — славянских культур. Этот праздник неизменно вызывает интерес как у столичной аудитории, так и у гостей города, — отметил на торжественном открытии руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Владимир Черников,- с каждым годом число участников «Русского поля» увеличивается. Для фольклорных коллективов из регионов выступление на масштабном мероприятии – это возможность заявить о себе, почерпнуть знаний и умений у коллег. Фестиваль, благодаря большому составу участников, демонстрирует зарубежным гостям красоту и богатство палитры славянской культуры и традиций народов России. Он вызывает желание у россиян заново открыть свою страну, а у иностранных туристов — поближе познакомиться с самобытным искусством наших земель, пропагандирует российскую культуру и традиции среди жителей и гостей Москвы.

Историю своего Отечества надо знать, ведь народ жив, пока он помнит свои традиции. Главная ценность этого фольклорного действа как раз в том и состоит, что оно демонстрирует богатое культурное наследие славянских культур.

Задуманное в 2011 году мероприятие, год от года становится все ярче и самобытнее. Пятый, юбилейный фестиваль «Русское поле» признается в любви к Москве: главной хранительнице культуры славянского народа, хранительнице традиций России, центру притяжения русского мира, символу единения краев и областей, месту дружбы братских народов. Старинные улицы Москвы бережно хранят черты российских городов и губерний, признаки старинного быта, ремесел и искусств, знаки важнейших исторических событий, посему и площадки фестиваля названы именами столичных улиц и переулков.

Отправились и мы гулять по Москве фестивальной, разноцветной, манящей и зачаровывающей… Начали, как и положено, с центра – «Красной площади», где на огромной сцене в течение всего дня выступали более 40 лучших народных песенных и танцевальных коллективов — от Сибири до Юга России. В этом году Московское землячество, например, представили сразу четыре участника: ансамбль «Русален», коллектив любителей русской песни «Золотые купола», хоры «Узоры Московии» и «Яуза». Из Пермского края в «Царицыно» приехал старейший народный ансамбль песни и танца «Уральская Рябинушка». Этот коллектив был образован в 1946 году как русский хор при Осинском районном Доме культуры. Сейчас это один из известнейших фольклорных ансамблей региона, в репертуаре которого около 500 песен, частушек, страданий и припевок. Крым направил на «Русское поле — 2016» театр русской песни «Лепота», работающий при Красноперекопском городском дворце культуры. Гости «Русского поля» в день проведения фестиваля смогли посмотреть и послушать живые и яркие выступания фольклорных коллективов из Ивановской, Брянской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Ульяновской, Липецкой, Ярославской, Рязанской областей и других территорий нашей огромной страны, а также из Белоруссии, Молдавии, Сербии и Болгарии. Порадовали любителей музыки и крупнейшие региональные хоры, составляющие национальную гордость России: Северный русский народный хор, Хор Новоспасского монастыря, Группа «Белорусские песняры», Хор Турецкого, Государственный академический Кубанский казачий хор, Праздничный мужской хор Свято-Данилова монастыря, Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, Горан Брегович & оркестр и другие.

На «Пречистенке» позаботились о духовной пище — там прошли выступления русских монастырских хоров, рассказывали о традиционной монастырской трапезе, об уникальных храмах и монастырях России.

«Миссия фестиваля «Русское поле» – объединить славянские народы, через музыку и народное творчество напоминать о великом прошлом страны, подчеркнуть значение Православия, которое во все времена делало славян единым, крепким и сильным народом, — отметил почетный гость и участник фестиваля «Русское поле», заслуженный артист России, лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр, — паломнический и религиозный туризм — особые направления, это отдых душой. Для одних поездка к святыням – это возможность полюбоватся старинными иконами, фресками и архитектурой, для других – это молитвы и духовное обновление».

«Зарядье» и «Замоскворечье» во все времена славились мастеровыми людьми да купеческими лавками с разнообразными товарами. В «Царицыно» можно было полюбоваться яркими и самобытными народными промыслами, приобрести изделия мастеров и поучаствовать в мастер-классах. Шатры, представляющие российские регионы, рассказывали об уникальных товарах, которыми славится Россия, и предлагали их покупателям. Изделия традиционных ремёсел и промыслов, прославивших русских умельцев на весь мир, представляли на «Русском поле» свыше 250 мастеров и товаропроизводителей. Здесь и синеокая гжель, и прекрасное тульское оружие ручной работы, и морозно-хрустящее вологодское кружево, и уютный орловский спис (вышивание по браному полотну), и умильные петровская, и многое другое. Здесь же расположился фольклорный «модный дом», посвященный старинному русскому костюму и созданным на его основе современным платьям для российских красавиц.

Самые почетные гости фестиваля — дети. Именно дети должны познавать историю Родины, учиться уважать традиции предков. В «Лялином переулке» для детей и родителей работали мастер–классы по традиционным русским ремеслам. Малыши с увлечением расписывали пряники, делали тряпичных кукол, плели из бересты и лепили из глины свистульки. Кто желал позабавиться – веселые скоморохи приглашали пройтись на ходулях, поиграть в дошедшие до нашего времени подвижные славянские игры (лапта, горелки, городки), узнать про старинную забаву «малечина» или посмотреть театрализованные представления по мотивам народных примет, пословиц, сказок и традиций.

Сильный пол как магнитом тянуло в «Лучников» и «Казачий» переулки. Там разместились бравые и отважные дружинники, стрельцы, да лихие казаки. Они поведали, как велись средневековые поединки, учили желающих стрелять из лука, метать в цель нож или топор, седлать лошадей. Там же прошли показательные выступления джигитов мирового уровня из Центра джигитовки Федерации конного спорта России и Конноспортивной школы им. генерала Бакланова (Волгоградская область).

На Руси, да и в Москве, всегда любили вкусно поесть. После всех приключений, трудов и плясок аппетит у гостей разыгрался не на шутку! Проголодавшиеся гости по вкусным ароматам находили «Поварскую» улицу, где раскинулись скатерти-самобранки. Русская кухня – это не только щи да каша. Самобытность, оригинальность и своеобразие русской кухни на фестивале продемонстрировали повара-виртуозы, закатив пир на весь мир! Столы ломились от разнообразной национальной выпечки, начиная от пирожков с разными начинками, кулебяк, калачей, оладушек, и заканчивая пышками, пряниками, шанежками, караваями и бубликами. Шеф-повара Шарль Виссер и Виктор Уланов угощали гостей блинами-фламбе с разными наполнителями, приготовленными по собственному авторскому рецепту. В день проведения фестиваля погода не подвела! Солнце было жаркое, а в жару что может быть лучше окрошки? Только очень много окрошки! Окрошка четырех видов: домашняя, купеческая, уральская и хлебная из почти 1,3 тысячи литров вятского кваса освежила и утолила голод многочисленных едоков. Повара на протяжении всего дня готовили окрошку не только традиционных видов по рецептам центральных регионов России, но и ботвинью, рыбную окрошку, характерную для севера и северо-запада страны. Москва испокон века считалась «чайной» столицей. Чай — самый почетный гость на столе царя и боярина, крестьянина и путешественника. Любили наши люди и другие напитки: ягодные узвары и морсы, густые кисели и душистые полезные травяные чаи с чабрецом, мятой, имбирем, иван-чаем. Все эти вкусности и полезности можно было отведать, научиться готовить, или купить.

По традиции, одним из кульминационных моментов фестиваля стало исполнение самых любимых народных песен Большим русским хором. В сопровождении симфонического и духового составов Центрального военного оркестра РФ и Военного образцового оркестра Почетного караула Московского гарнизона участники и гости фестиваля исполняли песни, выбранные в результате открытого голосования в интернете. Руководил грандиозным певческим действом знаменитый дирижер, народный артист России Павел Овсянников.

Завершились грандиозный гала-концерт и сам праздник поздно вечером потрясающей красоты «потешными огнями»- так в старину называли световые шоу.

На «Русском поле» гуляла, пряниками лакомилась да песни пела

Елена Минашкина.

Фото автора.