РОДИТЕЛИ ПРОСЯТ «ЕДИНУЮ РОССИЮ» ПРОДЛИТЬ «МОСКОВСКУЮ СМЕНУ»

Московские родители отметили, что работа лагерей для школьников, организованная по программе «Московская смена», должна быть продолжена. Этим летом при поддержке «Единой России» для учащихся московских школ был организован активный, развивающий отдых под руководством педагогов, тренеров с посещение культурных объектов, экскурсиями и развлекательными мероприятиями.

Как отметила руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта «Образование и культура как основы национальной идентичности», член Общественной палаты РФ Любовь Духанина, проводимый опрос поможет понять какие виды детского отдыха наиболее востребованы москвичами, что нужно поменять и по каким направлениям вести эту работу дальше.

«Родители продолжают просить, чтобы «Московская смена» была. Мы проводим опрос, и количество родителей, которые уже подтвердили необходимость «Московской смены», превысило 15 тыс. Мы будем продолжать опрос родителей, но нам нужно провести и конструктивный профессиональный разговор чтобы понимать, насколько точно нам удалось все сделать, какие нюансы мы в этой программе могли бы изменить и может быть предложить нечто иное», — пояснила Любовь Духанина.

Более 50 тысяч учащихся московских школ отдохнули в бесплатных летних лагерях, организованных в каждом районе столицы. С 1 июня в рамках программы «Московская смена» для детей 7-14 лет на базе столичных учреждений образования были созданы детские лагеря по нескольким направлениям: образование, оздоровление, спорт и культура.

«Формат летнего городского отдыха Московская смена очень понравился детям, родителям. Отдохнуло в Московской смене более 50 тысяч детей. Смены были организованы на базе общеобразовательных школ, спортивных школ и учреждений социальной защиты. Интересным проектом оказался культурный сертификат. Все ребята могли не только заниматься различными программами, участвовать в мастер-классах на территории тех учреждений, где они были в период Московской смены. Но они могли перемещаться по городу, посетить зоопарк, планетарий, «Мастерславль», «Союзмультфильм», погулять по нашим паркам, посмотреть московские спортивные сооружения», — подчеркнула член ОП.

Она отметила, что у родителей зачастую не хватает времени на организацию досуга детей. А благодаря «Московской смене» были организованы бесплатные поездки в музеи, на спортивные объекты и массовые зрелищные мероприятия.

«Московская смена дала возможность детям, семьям получить бесплатную путевку, бесплатное трехразовое питание и бесплатный культурный сертификат», — сообщила Духанина.

Московские родители обратились с просьбой организовать подобный формат лагерей следующим летом.

Как рассказала многодетная мать Надежда Сипугина, младшие дети ходят летом в сад, а школьники остаются дома одни. Благодаря «Московской смене» ее ребёнок был под присмотром опытных педагогов, посещал музеи, принимал участие в мастер-классах и спортивных соревнованиях. «Ему было очень интересно…(…). Ребенок до сих пор под впечатлением», — отметила Надежда Сипугина.

Представители «Единой России» намерены обратиться в Правительство Москвы, к Московской городской думе, к мэру Москвы Сергею Собянину чтобы этот проект «Московская смена» был продолжен.