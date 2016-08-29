КИНОЛОГИ НАЗВАЛИ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОРОДЫ СОБАК У МОСКВИЧЕЙ

Жители столицы считают самыми симпатичными немецких шпицей, йоркширских терьеров и чихуахуа. Больше всех собак именно этих пород регистрируют в Российской кинологической федерации (РКФ).

Возможно, что на выбор питомца влияет его размер – в городских квартирах содержать крупного пса не совсем комфортно, не исключил собеседник АГН «Москва». Кроме того, при выборе домашнего любимца решающими факторами являются личные симпатии, опыт родных и знакомых, наличие автотранспорта и дачи.

В пятерку самых популярных пород у столичных владельцев и заводчиков собак вошли также лабрадоры и овчарки.

«Наиболее распространенными породами собак, регистрируемых в РКФ, являются немецкий шпиц (около 42,5 тыс. животных), йоркширский терьер (около 40 тыс.), и чихуахуа (около 32 тыс.). Также в пятерку популярных собак входит около 18 тыс. лабрадоров и ретриверов, а также более 17 тыс. немецких овчарок. Таким образом, около половины собак, зарегистрированных в РКФ, представляют всего пять пород», — пояснил представитель кинологической федерации.

А вот слюги (арабская борзая), норвежский лундехунд, лапландская оленегонная собака (лапинпорокойра), майоркская овчарка, бретонский рыжий гриффон, французская водная собака (барбе), эштрельская горная собака, австралийский келпи, итальянский жесткошерстный сегуджио встречаются в Москве очень редко.