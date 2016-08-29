МУЖЧИНА СКОНЧАЛСЯ В BURGER KING

28-летний молодой человек умер прямо в очереди, ожидая заказ в одном из сетевых ресторанов Москвы.

«Поступила информация о том, что сотрудник кафе Burger King на ул. Грузинский Вал обнаружил в зале на полу тело 28-летнего молодого человека, который, по предварительным данным, мог скончаться от передозировки наркотиков, стоя в очереди за едой», — рассказал источник АГН «Москва» в правоохранительных органах. Позже появилась информация, что мужчина скончался от сердечной недостаточности.

«МП» стало известно о случае отравления наркотическими веществами в том же ресторане Burger King, что у метро «Белорусская». Двое молодых людей утверждают, что кто-то из посетителей подсыпал им психотропное вещество в напиток. «Мы с другом сделали заказ. Пиво нам налили сразу же, а еду просили подождать. Наркотики в пиво нам подмешали, когда мы ушли забирать приготовленные крылышки и бургеры», — рассказал «Московской правде» пострадавший Виктор.

В результате мужчина без сознания был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. «Скорую» ему вызвал друг, который не успел допить свой стакан до конца. Через несколько минут он также почувствовал сильную слабость. К слову сказать, к приезду медиков мужчин успели ограбить – пропали мобильные телефоны и деньги.

«Кольцо обручальное тоже сняли…», — поделился Виктор.

Следственные действия в случае с пострадавшими молодыми людьми ни к каким результатам не привели.